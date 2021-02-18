Kısa vadeli dış borçlar 2020'de yüzde 12.9 yükseldi

Kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yılında yüzde 12.9 artışla 138.7 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 188.8 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.1 artarak 58 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.0 artarak 59.3 milyar dolara çıktı.Bu dönemde bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 17.3 artarak 8.9 milyar dolara yükseldi.Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4.6 azalarak 20.1 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1.1 azalışla 13.2 milyar dolara geriledi. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 15.3 artışla 15.7 milyar dolara yükseldi.Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları da yüzde 5.4 artarak 53.4 milyar dolara yükseldi.Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 2.5 artarak 25.6 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2.5 artarak 91.7 milyar dolara yükseldi.