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Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,5 arttı - Son Dakika

Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,5 arttı

19.08.2021 10:30
Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,5 arttı, System.String[]

Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,5 oranında artışla 121,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,5 oranında artışla 121,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,5 oranında artışla 121,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,3 oranında artarak 58,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,8 oranında artarak 36,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artarak 14 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2 oranında artarak 15,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 8,6 oranında artışla 14,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 6,8 oranında azalışla 14,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,8 oranında artarak 30,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,4 oranında artarak 24,8 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,4 oranında artarak 69,9 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 9,4 oranında artarak 71,4 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,5 oranında artarak 49,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2020 yıl sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Haziran sonu itibarıyla 511 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 40,5'i dolar, yüzde 25,9'u Euro, yüzde 13,4'ü TL ve yüzde 20,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

2021 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 165 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23, Merkez Bankası'nın yüzde 16,4, özel sektörün ise yüzde 60,6 oranında paya sahip olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Haziran, Döviz, dolar, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,5 arttı - Son Dakika Ekonomi


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