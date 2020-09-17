Kısa vadeli dış borçlar 128.4 milyar dolara çıktı - Son Dakika

Kısa vadeli dış borçlar 128.4 milyar dolara çıktı

Kısa vadeli dış borç stoku, Temmuz sonunda, geçen yılın sonuna göre yüzde 4.2 artışla 128.4 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli dış borçlar 128.4 milyar dolara çıktı, System.String[]

Kısa vadeli dış borç stoku, Temmuz sonunda, geçen yılın sonuna göre yüzde 4.2 artışla 128.4 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.2 artarak 56.7 milyar dolara yükselirken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12.3 azalarak 51.5 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 10.2 artarak 8.4 milyar dolara yükseldi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1.9 artarak 21.5 milyar dolara çıkarken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 18.7 azalışla 11.1 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 15 artışla 15.7 milyar dolara yükselirken, ithalat borçları, yüzde 8.9 azalarak 46.1 milyar dolara indi.Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da 176.5 milyar dolar olarak hesaplandı.Söz konusu stokun 15.9 milyar dolarlık bölümü, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23.9, Merkez Bankası'nın yüzde 11.4, özel sektörün ise yüzde 64.7 payı bulunuyordu.


Merkez Bankası, Temmuz, TCMB, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kısa vadeli dış borçlar 128.4 milyar dolara çıktı - Son Dakika Ekonomi

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