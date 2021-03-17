Kısa vadeli dış borç ocakta 140,3 milyar dolar oldu - Son Dakika

Kısa vadeli dış borç ocakta 140,3 milyar dolar oldu

17.03.2021 10:23
Kısa vadeli dış borç ocakta 140,3 milyar dolar oldu, System.String[]

Kısa vadeli dış borç stoku, ocakta 2020 sonuna kıyasla yüzde 1,3 artarak 140,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stoku, ocakta 2020 sonuna kıyasla yüzde 1,3 artarak 140,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2021 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ocak sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2020 sonuna kıyasla yüzde 1,3 artışla 140,3 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,4 artarak 60,6 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 3,6 azalarak 57 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 sonuna göre yüzde 0,3 azalarak 8,9 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,3 azalarak 19,8 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 10,3 yükselerek 14,6 milyar dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 9,4 artışla 17,2 milyar dolara yükseldi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 sonuna göre yüzde 3,9 azalarak 51,3 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 89,2 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 sonuna göre yüzde 10,6 artarak 28,4 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,5 azalarak 89,2 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 6,9 artarak 65,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3,2 azalarak 74,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları ocakta 474 milyon dolara çıkarken, aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 140 milyon dolar oldu.

Ocak sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunun yüzde 43,9'unu dolar, yüzde 27,3'ünü avro, yüzde 13,9'unu TL ve 14,9'unu diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Ocak sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 190,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,2, Merkez Bankası'nın yüzde 12, özel sektörün ise yüzde 64,8 paya sahip olduğu görüldü.

Türkiye, dolar, Ocak, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kısa vadeli dış borç ocakta 140,3 milyar dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


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