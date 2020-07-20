Kısa vadeli dış borçlar Mayıs'ta 123.5 milyar dolar
Kısa vadeli dış borç stoku Mayıs'ta, 2019 sonuna göre yüzde 0.1 azalışla 123.5 milyar dolara geriledi.
Kısa vadeli dış borç stoku Mayıs'ta, 2019 sonuna göre yüzde 0.1 azalışla 123.5 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası'nın verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2.1 azalarak 55.0 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 16.8 azalarak 49.1 milyar dolara indi.Orijinal vadesine bakılmaksızın Mayıs sonunda, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 169.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:03 Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Kısa vadeli dış borçlar Mayıs'ta 123.5 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika 16:16 Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi 16:10 Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı 15:59 Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı 15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 15:54 Nihat Özdemir'den yabancı kuralına itiraz eden kulüplere eleştiri: Anlamış değilim 15:33 Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 12:46 Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi