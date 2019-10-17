Kısa vadeli dış borçlar yüzde 5.4 artışla 120.7 milyar dolar

Kısa vadeli dış borç stoku, Ağustos sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5.4 artışla 120.7 milyar dolara yükseldi. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç stoku da, 172 milyar dolar olarak hesaplandı.

Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.1 artarak 57.2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11.0 artarak 57.1 milyar dolara çıktı.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 14.7 azalarak 9.5 milyar dolara geriledi.

Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 8.7 artarak 20.6 milyar dolara, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5.0 artışla 13.7 milyar dolara yükseldi.

Yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 4.4 azalışla 13.4 milyar dolara geriledi.

İthalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 2.9 artarak 41.0 milyar dolara yükseldi.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 1.9 artarak 22.9 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6.1 artarak 91.4 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50.4'ü dolar, yüzde 30.8'i euro, yüzde 13.1'i lira ve yüzde 5.7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 172 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19.5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Toplam stok içinde kamu sektörü yüzde 18.4, Merkez Bankası yüzde 3.7, özel sektör yüzde 77.9 paya sahip bulunuyor.