Kısa Vadeli Pozitif Trend Devam Ediyor!

Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse %4,20'lik yükseliş ile SISE ve %-3,44'lük düşüşü ile TKFEN dikkat çekti. Suriye ile ilgili ABD yönetiminin bazı askeri ekipmanlarını çekmeye başlaması ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun çekilme aşamalarını görüştüklerini belirtmesi ve Türkiye ile çekilme detayları konusunda anlaşacaklarını belirtti. Bunun üzerine Pazar gecesi Trump'ın "Kürtleri vururlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" tweeti ve Cumhurbaşkanı'nın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüşmeyi reddetmesi üzerine Türkiye'den ayrılması, jeopolitik gerginliği arttıran gelişmeler olarak görülmektedir. Bu hafta özellikle yurtiçi ekonomik takvimin yoğun olması sebebi ile haberler ile volatil bir hafta beklemekteyiz. Pazartesi sanayi üretimi, Salı işsilik oranı ve bütçe dengesi, Çarşamba TCMB faiz kararı açıklanacaktır. Sabah itibariyle Asya piyasaları ve ABD vadelileri kötü Çin dış ticaret verileri ile negatif seyir izlemekte.

USDTRY… Jeopolitik Gerginlik ile 5.50 Seviyesinin Üstüne Çıktı... Dolar endeksinin tepki yükselişi ile kapattığı hafta sonrası USDTRY hafta başına jeopolitik gerginlikler ile 5.53 seviyelerinde başladı. Pompeo'nun açıklamalarının üzerine Trump'ın tweeti ve Bolton'un açıklamaları sonrası oluşan gerginlik Suriye ile ilgili belirsizliği artmıştır. Bu hafta özellikle Çarşamba günü açıklanacak olan TCMB faiz kararı beklentisi ile parite tarafında da volatil bir hafta beklemekteyiz. Piyasada herhangi bir faiz indiriminin beklentisi bulunmamaktadır.

EURTRY… Euro'nun Haftayı Değer Kaybetmesine Rağmen Yatay... Cuma günü yaşanan Euro'da değer kaybı ile 1.14 seviyesini çekilmesine rağmen jeopolitik riskler neticesi ile Türk Lirasına karşı pozitif seyir seyrederek 6.34 seviyelerini test etmektedir.

EURUSD… 1.15 Seviyesinden Geri Çekildi... İngiltere Başbakanı May'in Brexit anlaşmasını parlamento da oylamaya sunacak ve AB ile anlaşarak ayrılma konusunda belirsizlikler Çarşamba gününden itibaren olumlu veya olumsuz ortadan kalkmasını beklemekteyiz. Piyasa beklentileri oylamanın May'in istediği gibi sonuçlanmayacağı yönünde. Perşembe günü 1.15 seviyelerinde tutunan Euro Cuma gününde değer kaybederek 1.1450 seviyelerine çekildi.

XAUUSD… Yatay Seyri Devam Ediyor… Dolar endeksi toparlaması ile ons altın primli seyretse seyrini durdurarak 1287 US$ seviyelerinde çekildi. Global büyüme endişeleri ile beraber kriz beklentisi altını 1240 US$ seviyelerinden 1300 US$ seviyelerini test ettirdi. Global piyasalarda geçen hafta yaşanan risk iştahı ile yatay seyreden endeks 1280 US$ seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Hafta boyunca yaşanan haber akışı takip edilecektir.

GLDGR… Altındaki Yavaşlamaya Rağmen Doların Primli Seyretmesi ile Pozitif… Uluslararası bazda Doların gelişen ülke para birimlerine değer kazanarak haftayı kapatması ve Türk Lirasının değer kaybetmesi ile gram altının primli seyretmesine sebep olmakta. Ons altındaki yatay seyir gram altını pozitif tutan diğer bir faktör olarak görülmekte.

BRENT… 60 US$ Seviyesinin Üstünde Devam Ediyor… ABD ham petrol stoklarının beklenenden az azalması ve Cuma günü açıklanan ABD sondaj kuyu sayısının azalması, Brent'in 60 US$ üzerinde tutunmasına destek veriyor. Düşüncemiz makro ekonomik göstergelerin ve global büyüme ve borçluluk endişelerinin bu pozitif haberlere rağmen aşağı baskılayıcı unsur olmaya devam edeceği yönündedir.

S&P 500… Kısa Vadeli Yükselişte Sonrası Yatay… ABD-Çin görüşmeleri sonunda açıklanan iyimser açıklama ve ardından müzakerelerin ay sonunda da devam etmesinin beklenmesi pozitif bir gelişme olarak görülmektedir. Kısa vadeli olumlu etkenler olacağını düşündüğümüz bu gelişmeler ekonomik büyüme ve küresel borçluluk gibi daha ciddi problemleri şu anlık çözebilecek bir gelişme olmadığından aşağı yönlü riskler ABD endeksleri ile beraber küresel piyasalar içinde aşağı yönlü olmaktadır. Trump'ın Meksika sınırına giderek "Duvar" konusunda ısrarlarına devam etmesi, Demokratlar ile restleşmesi, ve ABD federal hükümetinin halen kapalı kalmaya devam etmesi gerilim ortamını devam ettirici faktörler olup, ABD endeksleri için negatif baskılayıcı unsur olarak kalmaya devam edecektir.