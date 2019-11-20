Son Dakika Haberleri: Kısa yoldan gitmek istedi, suda mahsur kaldı
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Kısa yoldan gitmek istedi, suda mahsur kaldı

6 saat önce

Siirt'te traktörle Botan Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışan ve suyun ortasında mahsur kalan 2 kişi, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Kısa yoldan gitmek istedi, suda mahsur kaldı, System.String[]

Siirt'te traktörle Botan Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışan ve suyun ortasında mahsur kalan 2 kişi, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Botan Çay'ında meydana geldi. Sürücü ve plakası öğrenilemeyen traktör köyüne kısa yoldan gitmek için Botan Çayı'ndan geçmek istedi. Bunun üzerine traktörünü çaya yönelten sürücü, çayda bir süre ilerledikten sonra, traktör ile çayın bir bölümünde suya battı. Akıntının yoğun olduğu, yaklaşık 1 buçuk metre su seviyesinin bulunduğu çayda mahsur kalan sürücü traktörün üzerine çıkıp, vatandaşlardan yardım istedi.


Yoldan geçen iş makinesi sürücüsünün çayda mahsur kalan vatandaşları görmesi üzerine suya yanaşarak traktöre halat bağladı. Traktör ve üzerindeki iki kişi, halat yardımı ile sudan çıkarıldı. - SİİRT

Botan Çayı, Siirt, Çay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
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