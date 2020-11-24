Kısa yoldan zengin olma hayalleri yuvalarını yıktı - Yeniden - Son Dakika

Kısa yoldan zengin olma hayalleri yuvalarını yıktı - Yeniden

24.11.2020 17:42
Kısa yoldan zengin olma hayalleri yuvalarını yıktı - Yeniden, System.String[]

ERZURUM'DA bir tanıdıkları aracılığıyla tanıştıkları Tuba P.'nin yüksek kar vaadine inanıp toplamda 146 bin 500 lirasını kaptıran çift hem paralarından hem de yuvalarından oldu.

ERZURUM'DA bir tanıdıkları aracılığıyla tanıştıkları Tuba P.'nin yüksek kar vaadine inanıp toplamda 146 bin 500 lirasını kaptıran çift hem paralarından hem de yuvalarından oldu. Tuba P.' nin inşaat işine yatırım yalanıyla Erzurum'da yaklaşık 40 kişiden 21 milyon lira dolandırdığı belirtiliyor.

Erzurum'da kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık evli çift dolandırıcıların kurbanı oldu. Geçtiğimiz şubat ayında yaşanan olayda hem dolandırılan hem de yuvasını kaybeden koca M.N şubat ayında başlayan ve mahkemelere taşınan dolandırılma sürecini şöyle anlattı:

"Eşimin iş yerindeki arkadaşı Birgül D. eşime annesi Songül D'nin bazı kişilere para yatırdığını ve yüksek kar ettiğini söylemiş ve ardından eşim Serap N'yi Seda K.' ile tanıştırmış. Seda K. bu işe girmemiz için arabamızı satmayı teklif etmiş. Eşimde bana gelip arabasını satarak inşaat malzemesi sektörüne gireceğini söyledi. Kendisine karşı çıktım. Eşim bana 'eğer bana müsaade etmezsen ben seninle boşanıp yine de bu işi yapacağım' dedi. Arabayı satarak 59 bin lirayı Seda K.'nın hesabına, o da bu parayı Tuba P.'nin banka hesabına yatırdı. Eşim 17 bin 500 lira daha arkadaşından alarak bu parayı da onların hesabına yatırdı. 'Eşime kredi çekebilir misin' demiş ve birlikte bankaya gitmişler. Banka görevlileri benim borçlarımdan dolayı eşimin kredi çekemeyeceğini söylemiş. Eşim de kredi çekmek için bu kez benimle kağıt üstünde boşanmak istediğini söyledi. Ben de bunu reddettim ama eşim ısrarcı olunca tek celsede karşılıklı anlaşmalı boşandık. Eşim 70 bin lira kredi çekip Tuba P.'nin hesabına yatırdı. Olayın üzerinden 3 ay geçtikten sonra iki ortak bize 'paralarınız çekmeyin biraz katlasın' dedi. Eşim de bana bu insanların çok güvenilir olduklarını ve çevremdekilerden de para toplayıp bu insanlara yatırmamız gerektiğini söyledi. Daha sonra ben de 5 kişiden 475 bin topladım ve bir kısmını elden bir kısmını da banka hesabından yatırdık." SENETLERİ ZORLA ALDIĞINI SÖYLEYEREK ŞİKAYETÇİ OLDUParaları teslim ederken tanıştığı Tuba P.'nin kendisinden habersiz eşine de tanıdık 5 kişiden daha para toplattığını sözlerine ekleyen M.N., sözlerine şöyle devam etti: "Tuba P., benden habersiz eşime yaklaşarak, 'Ara ödeme yapmazsanız paralar içerde yanacak' diyerek, eşime 1 milyon 840 bin TL para toplattı. Bunlara bir katı kar vereceğini söylemiş. Bize ödeme yapacağı günler yaklaşmıştı. 9 Eylül 2020'de kendisi kayınpederine cep telefon numaramı vererek beni arattı. Kayınpederi de bana gelininin battığını ve intihar edeceğini söyledi. Tuba P., kısım kısım bana 427 bin lira ödeme yaparak diğer alacaklarımıza karşılık bana 1 milyon 840 bin liralık senet verdi. Daha sonra kendi elleriyle verdiği 6 senedi zorla aldığımı söyledi ve  eşimle benim hakkımda suç duyurusunda bulundu."2 AY EVDEN UZAKLAŞTIRMA ALDIEşiyle bu olaylardan sonra anlaşamadıklarını söyleyen mağdur M. N., "Eşimle maalesef ayrıldık çünkü alacaklılar kapımıza gelmeye başlamıştı. Sürekli birbirimizi suçluyorduk ve eşim bunalıma girerek benim için evden 2 ay uzaklaştırma kararı çıkarttırdı ve 3 aydır çocuğumu göremiyorum. Hep param gitti hem de yuvam dağıldı. Alacaklılar bizi sıkıştırıyor, ben ve eşim asgari ücretle çalışıyoruz. Tuba P., elden aldığı paraları inkar ediyor. Seda K. ile de görüştüğümüzde 'bana gelen hesaplardaki paralarınız Tuba P.'nin hesabına çıkardım, dekontlar savcılıkta' dedi. Biz nitelikli dolandırıldık. Erzurum'dan yaklaşık 20 milyon lira dolandırdıkları iddia ediliyor" dedi.MAĞDURLARIN SAYISI ARTIYOR

Dolandırılan mağdurların avukatı Ahmet Ozan Öztürk, bir dolandırıcılık çetesinin söz konusu olduğunu ifade ederek, "Müvekkillerimin yüklü miktarda kar vadi ile kandırarak toplu bir şekilde saadet zinciri oluşturarak yükle miktarda para toplanması sonucunda bir bitcoin işine girilmiş, daha sonrasında iki ortak olduğu iddia edilen kişiler; aralarında anlaşamadığını belirterek, birbirine suç atmak suretiyle paraları alarak ortadan kaybolmuş durumdalar. Biz müvekkillerimiz adına şahıslar aleyhinde suç duyurusunda bulunduk. Savcılık aşamasında, farklı farklı soruşturmalar söz konusu. Biz savcılıktan birleştirme talep ettik. Onun değerlendirmesi yapılıyor. Şahıslara da ulaşmamıza pek mümkün değil. Müvekkillerim gidip alacaklarını sorduklarında da şahıslar müvekkillerimden şikayetçi oluyorlar ve bu nedenle sürekli karakolluk oluyorlar. Bu durumda müvekkillerim mağdurdur. Aynı zamanda mağdur sayısı tam olarak belli değildir. Biz şu anda 30-40 civarında mağdur olduğunu biliyoruz. Yalnız tam miktar belli değil. Çünkü devamlı olarak 'bende bu şahısları tanıyorum, bende bu işin içindeyim, bende bunlara para verdim' şeklinde iddialarla şahıs sayısı her geçen gün artmaktadır" diye konuştu.


Kısa yoldan zengin olma hayalleri yuvalarını yıktı - Yeniden
Kısa yoldan zengin olma hayalleri yuvalarını yıktı - Yeniden
Kısa yoldan zengin olma hayalleri yuvalarını yıktı - Yeniden
Kısa yoldan zengin olma hayalleri yuvalarını yıktı - Yeniden

Erzurum, Kredi, Banka, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısa yoldan zengin olma hayalleri yuvalarını yıktı - Yeniden - Son Dakika


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