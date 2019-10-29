Son Dakika Haberleri: "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak"
Son Dakika Güncel 'Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak'

"Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Amacımız 440 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge."

(İHA)

Hulusi Akar, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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