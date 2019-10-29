"Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak"
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Amacımız 440 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge."
(İHA)
Rusya'dan tuhaf Bağdadi açıklaması: Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda Beyaz Saray'dan resmi doğrulama gelmedi Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Rusya açıklaması: Kısa sürede ortak devriyeler başlayacak Son dakika: Bakan Hulusi Akar "Türkiye SU-35 uçağı alacak" iddialarını yalanladı Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isimler