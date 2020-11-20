"Kısadan Hisse Kısa Film Günleri" 23 Kasım'da başlayacak - Son Dakika

"Kısadan Hisse Kısa Film Günleri" 23 Kasım'da başlayacak

20.11.2020 11:49

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği (GÖGSED) tarafından organize edilen 5. Kısadan Hisse Kısa Film Günleri, 23 Kasım'da başlayacak.

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği (GÖGSED) tarafından organize edilen 5. Kısadan Hisse Kısa Film Günleri, 23 Kasım'da başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılan kısa filmlerin gösterimleri 23, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Yerleşkesi ve Bağlarbaşı Kültür Merkezi Cep Sinema Salonunda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen etkinlik koordinatörü Aşkın Özcan, 5. yılını geride bırakan yarışma vasıtasıyla yüzlerce eserin izleyiciyle buluştuğunu belirtti.

Genç Öncüler Kısa Film Yarışması olarak başladıkları yolculukta 26 Kasım akşamı 5. yılı geride bırakacaklarını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 'Evsizler', 'Bireyselleşme ve Aile', 'Güven', 'Birlikte Yaşama Kültürü' temalarıyla yarışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu yıl tema sınırlaması koymadık ve iki kategoride yarışmacıların eserleri jürimiz tarafından değerlendirildi. 5 senede 645 film tarafımıza ulaştı ve 30 filmi ödüllendirme fırsatına eriştik. Yıllardır ihmal edilen bir alanda kıymetli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz."

Pandemi sürecinde sinemayla olan ilişkilerimizi gözden geçirme deneyimini yaşadık. Sinemaların tekrar açıldığı yeni durumda, normalleşme sürecine bir nebze olsun katkı sunmak ve festival ruhunu tekrar canlandırmak adına etkinliğimizi uygun fiziki şartlar çerçevesinde gerçekleştirme konusunda ısrarcı olduk."

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen yarışmanın bu yıl jürisinde Atalay Taşdiken, Cemal Şakar, İpek Tuzcuoğlu, Seyid Çolak ve Belkıs Bayrak yer alıyor.

Organizasyonun danışma kurulunda ise sinema yazarı İhsan Kabil, yazar Cevat Özkaya, yönetmen Sinan Sertel, sinema eleştirmeni Tuba Özden Deniz ve yönetmen Bekir Bülbül bulunuyor.

Toplam ödül 35 bin TL

Bu yıl tema sınırlamasının bulunmadığı yarışmada "Genel" ve "Lise" olmak üzere iki kategoride toplam 35 bin TL ödül dağıtılacak.

Toplamda 433 filmin başvuru yaptığı yarışmada lise kategorisinde yedi film, genel kategoride ise yirmi dört kısa film ön elemeyi geçerek ödül için yarışmaya hak kazandı.

Genel kategoride yarışan filmlerde, birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye 4 bin TL, Jüri Özel Ödülü ve Genç Öncüler Özel Ödülü olmak üzere ikişer bin TL ödül verilecek.

Lise kategorisinde yarışan filmlerde ise birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL takdim edilecek.

Ayrıntılı programa www.kisadanhisse.org adresinden ulaşılabilir.

"Kısadan Hisse Kısa Film Günleri", 26 Kasım'da Fatih Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kısadan Hisse Kısa Film Günleri' 23 Kasım'da başlayacak - Son Dakika


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