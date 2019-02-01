Son Dakika Haberleri: Kışanak ve Tuncel'e hapis cezası

Kışanak ve Tuncel'e hapis cezası

44 dakika önce

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi.

Kışanak ve Tuncel'e hapis cezası, System.String[]
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:18 

Diyarbakır, Sebahat Tuncel, Ekonomi
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