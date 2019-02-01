Kışanak ve Tuncel'e hapis cezası
44 dakika önce
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi.
Eski Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel
'e ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:18
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