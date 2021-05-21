Kışanak ve Tuncel'in tutuklu yargılanmasına devam edilecek - Son Dakika

GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararı bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in Malatya'da yargılanmasına devam edildi.

Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kışanak ve Tuncel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyeti, iddia makamının talebini dinlerken duruşma savcısı, bir önceki celsede sunduğu mütalaasını tekrarladı. Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelen dosyaya dikkati çeken mahkeme başkanı, 2015'te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde imzalanan ve 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2019 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanların maaşlarından 20'şer TL kesilerek 'Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneği'ne aktarıldığını ifade etti. Mahkeme başkanı, derneğin PKK/KCK ile iltisaklı olması nedeniyle kapatıldığını söyledi.

Davanın, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce iddianamesi kabul edilen ve kamuoyunda ' Kobani olayları' olarak bilinen, Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in de sanık olarak yer aldığı davayla birleştirilmesiyle ilgili sürecin devam ettiğini bildiren mahkeme başkanı, Kışanak ve Tuncel'e 'Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneği'ne işçilerin maaşından kesilerek aktarılan 20'şer TL'yle ilgili savunma yapıp yapmayacaklarını sordu. Kışanak ve Tuncel ise davalarının Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce iddianamesi kabul edilen söz konusu davayla birleşme süreciyle ilgili kararın açıklanmasından sonra savunma yapacaklarını söyledi. Covid-19 tedbirleri kapsamında SEGBİS'le bağlantı kurulan avukatların da taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.İDDİANAME

Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 1 Şubat 2019'da eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de aynı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak sanıkların yeniden yargılanmalarına karar vermişti.