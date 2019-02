Kışanak ve Tuncel'in Yargılandığı Davada Karar - Malatya

Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel 'e ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava için polis ve jandarma ekipleri adliye önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.Sanıklardan Gültan Kışanak polis minibüsüyle adliyeye getirildi. Kandıra Cezaevinde tutuklu bulunan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadığı belirtildi. Sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.Duruşmayı HDP 'nin İstanbul Züleyha Gülüm , Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve partililer takip etti.Kışanak savunmasında, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in de mahkemeye katılmak istediğini ancak 18 gündür açlık grevinde olmasından dolayı katılamadığını söyledi.Yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunduğunu belirten Kışanak, 21 aydır süren duruşmaların tamamının gıyabında yapıldığını ifade etti.Kışanak, savunma hakkını kullanamadığını iddia ederek, "Yaptıklarım doğru, hukuki, meşru, insani olduğu için buradayım. Ben inanmadığım hiçbir şeyi yapmam, birçok şeyi yapmışsam inanarak yapmışımdır onu da savunurum. Yaptığım her şey demokratik siyaset çerçevesindedir." diye savunma yaptı.Faaliyetlerinde partisinin programına göre hareket ettiğini anlatan Kışanak, şöyle devam etti:"Ben BDP'nin programı ve tüzüğüne bağlı olarak konuştum. Halk da inandı ve bana oy verdi. Halk, bu parti programına oy veriyor, benim kaşıma gözüme oy vermiyor. Birine, 'senin oyun kıymetli, senin oyun kıymetsiz' diyemezsiniz. 4 yıl BDP'nin eş genel başkanlığını yaptım. Her kongreye gittim. Bugün burada nasıl suçlama konusu olabilir? Demokratik siyasetin önü tıkanıyor. Herkes kadar benim de söz söylemeye hakkım olmalı."Kışanak, "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.Savunmanın ardından avukatlar söz aldı. Avukatların savunmasının ardından ise mahkeme başkanı duruşma savcısına görüşlerini sordu.Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanık eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a, "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 15 ay, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 1 yıl 24 ay hapis cezası verdi.Heyet, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e ise "terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 9 ay, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 4 yıl 15 ay hapis cezası verdi.Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına da hükmetti.İddianamedenDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kışanak ve Tuncel hakkında açılan dava dosyası, güvenlik gerekçesiyle nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi , dosyanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.İddianamede, Kışanak hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", 41 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası istenmişti.Duruşma savcısı bir önceki duruşmadaki mütalaasında, Kışanak'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan" 22,5 yıla kadar, Tuncel'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, her iki sanık için '"iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 26 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemişti.