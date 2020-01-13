Kışanakve Tuncel yeniden hakim karşısında - Son Dakika
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Kışanakve Tuncel yeniden hakim karşısında

6 saat önce

Haklarında verilen hapis cezası kararının bir üst mahkeme tarafından bozulmasının ardından Gültan Kışanak ve Sabahat Tuncel'in yeniden yargılanmalarına Malatya'da başlanıldı.

Kışanakve Tuncel yeniden hakim karşısında, System.String[]

Haklarında verilen hapis cezası kararının bir üst mahkeme tarafından bozulmasının ardından Gültan Kışanak ve Sabahat Tuncel'in yeniden yargılanmalarına Malatya'da başlanıldı.

Geçtiğimiz Şubat ayında Malatya'da yapılan yargılama sonunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Gültan Kışanak'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Dairesi tarafından kararın bozulmasının ardından yargılama Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Tutuklu sanıklar Kışanak ve Tuncel'in tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilmesi ile başlayan duruşmada savunma avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak savunma yapan Sabahat Tuncel, kararların siyasi verildiğini ileri sürerek, davaya bakan önceki hakim ile savcıların FETÖ dosyalarından tutuklu olduklarını iddia etti. Siyasi faaliyetlerin örgüt kurma, yönetme ve propaganda olarak nitelendirildiğini iddia eden Tuncel, beraatını talep etti.

Daha sonra söz alan Gültan Kışanak ise hakkındaki iddiaların siyasi konuşmaları ve faaliyetleri üzerine kurulduğunu ileri sürerek beraatını istedi.

Tuncel ve Kışanak'ın savunmalarının ardından söz alan duruşma savcısı, bozma kararına gerekçe olan belgelerin istenerek dava dosyasına eklenmesini ve suçun mahiyeti kapsamında sanıkların tutukluluk hallerinin devam ettirilmesini istedi.

Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Mart'a erteledi.

(İHA)

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:20 Kaynak: İHA
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