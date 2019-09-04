Kisecik'te çalışmalar başladı

Mahalle ve ilçelerin fiziki şartlarına göre çalışmalarını projelendiren Büyükşehir ekipleri, örülecek taş duvarın 45 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğinde olacağını ifade etti.

Yapılan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını da ifade eden yetkililere mahalle sakinleri teşekkürlerini iletti.