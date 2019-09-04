Kisecik'te çalışmalar başladı
4 saat önce
Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Antakya Kisecik Mahallesi'nde taş duvar örme çalışmasına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:20 Kaynak: Bültenler
Mahalle ve ilçelerin fiziki şartlarına göre çalışmalarını projelendiren Büyükşehir ekipleri, örülecek taş duvarın 45 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğinde olacağını ifade etti.
Yapılan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını da ifade eden yetkililere mahalle sakinleri teşekkürlerini iletti.
Son Dakika: Erdoğan: Savunma sanayinde yüzde 70 yerli üretim yapıyoruz Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı