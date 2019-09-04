Son Dakika Haberleri: Kisecik'te çalışmalar başladı
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Kisecik'te çalışmalar başladı

4 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Antakya Kisecik Mahallesi'nde taş duvar örme çalışmasına başladı.

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Mahalle ve ilçelerin fiziki şartlarına göre çalışmalarını projelendiren Büyükşehir ekipleri, örülecek taş duvarın 45 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğinde olacağını ifade etti.

Yapılan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını da ifade eden yetkililere mahalle sakinleri teşekkürlerini iletti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:20 Kaynak: Bültenler
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