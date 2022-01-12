KİSEV'den Azerbaycan Kızıl Aypara Cemiyetine tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika

Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfınca (KİSEV) 5 tekerlekli sandalye, Azerbaycan Kızıl Aypara Cemiyetine bağışlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, KİSEV yönetim kurulu üyesi, hayırsever Mustafa İsmet Mercan tarafından alınan tekerlekli sandalyeler, Azerbaycan Kızıl Aypara Cemiyetine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mercan, Azerbaycan'a ayrıca 2 bin 500 parça da giyim, ayakkabı desteğinin Türk Kızılay adına teslim edildiğini belirterek, "Bunun yanı sıra şahsım olarak da 2 bin 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundum. Karabağ'da engelli, şehit ve gazi çocuklarına bu yardımlar dağıtıldı." ifadelerini kullandı.

KİSEV adına çalışmalara devam ettiklerini belirten Mercan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Doktor Turgay Tuncelli ile bir görüşmek gerçekleştirdim. Bu görüşmenin içeriği de Azerbaycan'da, yardıma muhtaç, gazi ve şehit ailelerinin yakınlarına sağlık kontrolünden geçirilmesidir. Sayın Tuncelli de bu konuya sıcak baktı. Konuyu Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Helvacıoğlu ile de değerlendirip KİSEV adına Azerbaycan'da böyle bir çalışma yapmayı da planlıyoruz."

İlçedeki 400 öğrenciye KİSEV adına katkılarda bulunduğunu belirten Mercan, Engelsiz Yaşam Vakfı, Türk Kızılay ve KİSEV'e teşekkür etti.