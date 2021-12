KİSEV ilk etkinliğini gerçekleştirdi - Son Dakika

KİSEV (Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı) ev sahipliğinde, Türk Kızılayı ve Engelli Yaşam Vakfı işbirliğinde Engelliler Haftası kapsamında Eğitime Destek Programı düzenlendi.

Keşan Belediyesi'nin destekleriyle kurulan KİSEV, ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Türk Kızılayı ve Engelli Yaşam Vakfı ile iş birliğinde düzenlenen Eğitime Destek Programı ile 400 engelli öğrenciye eğitim desteği sağlandı.

1 Aralık 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen saat 15.00'te başlayan ve Keşan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Seda Havale'nin sunumunda yapılan programa; Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Vekili Ercan Tan, Engelsiz Yaşam Derneği Vakfı Kurucu Başkanı Atilla Kaplakarslan, sanatçılar Hilal Özdemir ve Nuri Alço, protokol, mahalle muhtarları, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Keşan Belediye Başkanı ve KİSEV Kurucu Üyesi Mustafa Helvacıoğlu, kürsüye geldi ve KİSEV'in yaptığı etkinliğe katılan tüm konuklara teşekkür ederek şunları söyledi "400 engelli öğrencimize eğitim desteği sağlamak için bir aradayız.Vakfımızın ilk etkinliğindeyiz.KİSEV; Keşan'ımıza profesyonel ve toplumsal katkı sağlayacak,alan el ile veren eli, adalet ve güven çatısı altında buluşturacak bir vakıftır. Bakın logosuna kadar Keşan'ın ortak paydası olması için çaba gösterdik. Elmanın yarısı alan eli, diğer yarısı da veren eli temsil ediyor. Renkleri de; merhamet ve dayanışmayı temsil ediyor. İşte bu yüzden amacımız; bu toprakların kadim yardımlaşma ve dayanışma duygusunu kurumsallaştırmaktır.Her bir ferdin mutluluğunu sağlamak muradımız, "komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir." prensibi temel dayanağımızdır. Kurtuluşumuzun 100. yılına doğru yol alıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşıyoruz. Bu kurtuluş ve kuruluşun mazisi de dayanışmalarla örülmüştür. Tekalif-i Milliye emirleriyle, yardım kuruluşlarıyla, dişinden tırnağından arttırdığıyla ülkeyi kuran ve kurtaranlar bu toprakların insanlarıdır. O sebeple destekte miktar önemli değildir. Önemli olan yangına su taşıyan karınca olmaktır. Önemli olan "yarım elma, gönül alma"dır. Saygıdeğer konuklarımız, bu vakıf siyaset üstü bir vakıftır. Kimsenin değil, hepimizindir. Ben buradan;gönlü yardımlaşma ve dayanışma arzusu ile dolu tüm vatandaşlarımızı bu vakfın fahri üyesi olmaya davet ediyorum. Çünkü Keşan hepimizindir.Bu sebepledir ki Kaymakamımız, şahsım, Ticaret ve Sanayi Odamızın, borsamızın, Lokantacı ve Kahveciler Odamızın, Şoförler ve Otomobilciler Odamızın, Ziraat Odamızın, Muhtarlar Derneğimizin başkanları ve Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarımızkurucularımız olmuşlardır. Bu birliktelik bir köprüdür. Alan el ile veren eli buluşturan bir köprüdür. Yollar kavşağındaki Keşan'da, iyiliğe, güzelliğe uzanan bir yoldur. Sevgili Keşanlılar; Biz engellilerimize destek vermek istiyoruz. Eğitim alanında öğrencilerimizin yanlarında olmayı arzu ediyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerinesosyal yardım ve destek sağlamak arzusundayız. Bununla birlikte aslında bir envanter de oluşturmak istiyoruz. Bu envanterle, hedefleridoğru belirlemek, kaynakları doğru yere ulaştırmak niyetindeyiz. Bugün Keşan'da iyiliksever insanlar var. Örneğin bir apartmanda bütün daireler toplanıp yardım yapıyor. Bazen bir kesim toplanıpkatkıları belirledikleri yerlere ulaştırıyor. Lakin bir de bilinmeyen yerler var ki, asıl bu desteği onlar bekliyor. Onlar ki, sesi çıkmayanlar, isteyemeyenler, utananlardır. Bir destek, gerçek kesimlere ulaşmalı. Bir yardım, daha geniş bir kitleye erişmeli. Kaynaklar daha etkin kullanılmalı. Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği zarafetle de yapmalı.Görünen o ki bu yardımlaşmayı bir sisteme oturtmak, aslında yapılacak en büyük yardımdır. Yardımseverin huzur dolması, iyilik hazzını yaşaması, "evet verdiğim, yerine ulaştı" demesi, böylelikle iyiliğin katlanması ve büyümesi adına da bu envanter çok ama çok önemli.Değerli katılımcılar, bugün; önemli, anlamlı ve ilk adımımızda, bizlere destek olan Türk Kızılay'ına,Engelsiz Yaşam Vakfı'na ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlar ile şahıslaraKeşan halkının en derin teşekkür ve şükranlarını sunarım.Bugün burada,400 engelli öğrencimize eğitim desteği adına hediyeler takdim etmekten, onlara katkı sunmaktan, sevgiye engel olmadığını göstermekten mutluluk duyuyoruz. KİSEV olarak eğitime çok önem veriyoruz. Çünkü eğitim; ekmek ve sudan sonra, halkın en zorunlu ihtiyacıdır.Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur. O ki, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır.Derler ki işleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına çıkarın. Atatürk'ün ifadesiyle; <Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.> O halde biz de Keşan'da vakfımızla eğitime, öğrencilere önem vereceğiz."

Öğrencilerle herhangi bir zamanda değil, her zaman yan yana olduklarını ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, "Tohum nasıl toprağa emanetse, biliniz ki siz de bu topluma emanetsiniz.Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün anlamlı da bir gün.Bugün 1 Aralık. Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın vefat yıldönümü.Çanakkale Savaşları esnasında kaldırdığı, 276 kiloluk bomba ile düşman gemisini batırarak savaşın seyrini değiştiren, kahraman Koca Seyit'i vefat yıldönümündesaygı ve minnetle anıyorum. 105 yıl önce Koca Seyit'in de önünde engel vardı. Engel, önünde duran topun ağırlığıydı. Engel, o topa yardımcı olacak kimsenin olmamasıydı. Engel, yalnız başına kalmasıydı. Koca Seyit'in de dev gibi birsorunu vardı.Sorun; dünyanın en büyük donanmasıydı. Sorun onların karşısında çaresiz kalınmasıydı. O gün 276 kiloluk topu yerinden kaldırdı, engeli aştı ve sorunu giderdi. Bugün bizim de karşımızda o kadar ağır olmasa da ağır yükler var. Olanaklardan mahrum her bir genç, ihtiyacını çözmediğimiz her bir engelli, yaşadığımız Keşan'da bizimle nefes alan her bir mazlum, her bir ihtiyaç sahibi hepimizin sorunudur. Engeli aşmamız için inanmamız lazım.Görünen o ki inandık mı başarırız. İnanıyorum ki Keşan, koca seyit gibi engeli aşacak, yükü kaldıracak, zafere ulaşacaktır. Bu duygularla katılımlarınıza teşekkür ediyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Tan size bir hatırlatma bulunmak istiyorum. Okullarımızda toplam 13 bin öğrencimiz var. Bunun yaklaşık 5 bin kadarı ihtiyaç sahibi çocuğumuz. Kızılay'dan bir destek isteğinde daha bulunalım. Bu 5 bininin yarısına sizlerin desteğini bekliyorum"

Bu isteğe Kızılay Genel Başkan Vekili Ercan Tan karşılık verdi ve Kızılay adına 2 bin 500 öğrenciye daha destek sözü verdi.

Helvacıoğlu'nun ardından konuşan Mustafa İsmet Mercan da KİSEV'in kurulmasına destek veren başta Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu olmak üzere katkısı bulunan herkese teşekkür ederek, "Bugün burada bir Keşanlı olarak bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Sayın Başkan Helvacıoğlu bir sohbet esnasında acaba neler yapabiliriz diye konuşmalar geçti. Biz de Engelsiz Yaşam Vakfı olarak, çocuklara destek verebiliriz dedim. Ben fabrikamda 400 parça hediye hazırladım. Sayın Kızılay Başkan Vekili Ercan Tan da 400 parça hediye hazırladı. İlk etkinliğe katılan tüm değerli konuklara ve Keşanlılara da teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha iyi şeyler yapacağız. Benim buradan işadamlarına bir çağrım var. Onlar da bu işin ucundan tutsunlar ve şu güzel evlatları sevindirsinler." dedi.

Mercan'dan sonra söz alan Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Atilla Kaplakarslan'da şunları söyledi. "3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen organizasyona hepiniz hoşgeldiniz. Günün anlam ve önemindenbahsetmek istiyorum. Günümüzde engelliler ile ilgili sorunlar var. Onları anlatırsak çok daha çok kişiye ulaşmış olabiliriz. Türkiye'de maalesef her 10 kişiden en az 1 kişi engelli. Toplam nüfusumuzun %13.9'u yani 9 milyon 434 kişi kayıtlı engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Kayıtsız, utanarak perde arkasına sakladığımız, evin bir köşesine sakladığımız engelli bireylerden bahsetmiyorum. Vakfımızdan her meslekten insan var. En önemli konumuz kadına şiddet… Kadına şiddetin, çocuğa istismarın karşısındayız. Hareket kabiliyetini yitiren yaşlılarımız da bizim için engelli. Sadece tekerlekli sandalye almak değil işimiz. Tüm engellilere Atatürk yolunda destek olmaya devam edeceğiz. Harika bir belediye başkanına sahipsiniz. Kendisine sahip çıkın."

Kaplakarslan'dan sonra konuşan Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Vekili Ercan Tan da yaptığı konuşmada şunları söyledi. "Böyle güzel ve özel bir günde sizlerle beraber olmak bizi çok mutlu etti. Türk Kızılayı 153 yıllık bir dernek, hepimizin derneği. Dünyanın birçok ülkesine yardımcı oluyoruz. Keşanlı kardeşlerimize yardımcı olacağız, yanındayız. İlk etkinlikte bulunmaktan çok mutluyuz."

Tan'dan sonra söz alan Edirne Valisi Ekrem Canalp de etkinliğe katılan herkese selamlarını sunarak başladığı konuşmasında şöyle konuştu: "Böylesi güzel bir etkinliğe bizleri de her şeyi ile hayır kokan etkinliğinize davet ettiğiniz için Başkan Bey'in şahsında bütün Keşanlılara teşekkür ederim. Bizim medeniyetimiz aynı zamanda bir vakıf demektir. Vakıf demek insanlığa hayır demektir, iyilik demektir. Vakıf demek aynı zaman sahip olduğunuz maddi imkanları insanlarla paylaşmak demektir. Vakıf demek bu dünyada sahip olduğunuz zenginliği ölümünüzden sonra da diğer dünyaya taşıyabilmek demektir. Vakıf demek her zaman veren el olabilmek demek. Burada Keşan Belediyemizin öncülüğünde harikulade güzel bir hizmetin başlangıcını yapıyoruz. Edirne de 6 ay önce kurduğumuz Şehir Gönüllüleri Vakfımız aynı amaçlar üzerinde kurulmuş iki vakıf. Kaymakamlık ve valilik yaptığımız yıllarda da bizi en çok kaygılandıran konu yardıma ihtiyacı olan ama bizim veya onların bize ulaşamadığı insanlardı, onlara ulaşamamaktı. Bizlere ulaşamayan ve bizlerin de onlara ulaşamadığı insanlara ulaşabilmek için Edirne de Şehir Gönüllülerini Vakfını kurduk. Bu vakfı kurmamızdaki amaç engelli çocuklarımızın eğitimlerine destek olabilmekti. Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal refahını arttırmaktı. Geçtiğimiz günlerde 300 kadınımıza 105'er ücretsiz tavuk verdik ve ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı olduk.Vakfımızın çalışmaları ile Edirne'de 2 olan kadın girişimci kooperatiflerimizin sayısı 16 oldu. Türkiye şampiyonu olduk bu konuda. Vakıf demek bir akar demektir. Vakıf belli bir geliri belli hayrata sunmak demektir. Meriç Nehri üzerinde bir baraj oluşturacağız. Bu barajla yeşil enerji üretecek. Meriç Nehri elektrik enerjisi üretecek. Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu'na bu konuda verdiği destek nedeniyle teşekkür ederim. 6 yılda bu baraj maliyetini karşılayacak. Buradan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı da bir pay alıyor. Kızılay bir dernektir, Şehir Gönüllüleri ve KİSEV'de sivil toplum kuruluşudur. Vakıflarımız ve derneklerimiz de kamu hizmeti yapmaktadır. Kamu hizmeti yapan tüm kuruluşlara çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından KİSEV kurucuları ve etkinliğe destek olan iş adamı ve kurum ve kuruluşları ile sanatçılara plaketleri takdim edildi.

Etkinlikte daha sonra Şehit Polis Ahmet Can Ortaokulu Cancan Ritim Grubu bir gösteri sundu.

Ritim Gösterisinden sonra Sanatçı Hilal Özdemir, öğrencilerin de eşlik ettiği mini bir konser verdi.