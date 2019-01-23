Kışı Adına Yakışır Şekilde Yaşayan İlçe: Karlıova

Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da, önceki yıllara göre daha ağır geçen kış şartları hem vatandaşı hem de yöneticileri zorluyor.

BÜLENT TEMİZ - Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da, önceki yıllara göre daha ağır geçen kış şartları hem vatandaşı hem de yöneticileri zorluyor.



Türkiye genelinde çetin kış koşullarının etkisini sürdürdüğü yerleşim yerleri arasında, 12 bin nüfuslu Karlıova da bulunuyor. Adını yoğun kar yağışından alan ilçe, bu kış yine beyaz örtüye büründü. İlçede kar kalınlığı ortalama iki metreye ulaştı.



Çetin kış koşullarının günlük yaşamı ve eğitimi olumsuz etkilediği Karlıova'da, kar yağışı vatandaşlar için adeta çileye dönüştü. Biriken karlar yüzlerce kamyon ile ilçe dışına taşınmasına rağmen vatandaşlar, kısa sürede tekrar kar yığınları oluşan evlerinin önünden koridorlar açarak dışarıyla bağlantı sağlayabiliyor.



Kaymakamlık, özel idare, belediye, polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri kış şartlarının vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ancak bu çabalar kimi zaman sonuçsuz kalıyor.



Çığ düşmesi, tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle kapanıp tekrar açılan yollar kısa süre sonra yeniden kapansa da ekipler azimle çalışmalara devam ediyor.



"Aynı yolu günde 3 defa açıyoruz"



Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adının hakkını veren ilçede son yılların en çetin kış mevsimini yaşadıklarını dile getirdi.



İlçede kış aylarının zor geçtiğini belirten Bingöl, "Karlıova'da 6 ay kış hakim ve burası aslında 6 ay adeta afet bölgesi." dedi.



Bingöl, eriyen kar sularının barajlara bereket kattığına işaret ederek, ilçe sakinleri için ise karın çileye dönüştüğünü aktardı.



Sadece ilçe merkezinden günde yaklaşık 80 kamyon karı araziye taşıdıklarını ifade eden Bingöl, 45 köy ve 20 mezradan gelen çağrılara yetişmeye çalıştıklarını kaydetti.



Bingöl, kaymakamlık ve diğer kurumlarla koordinasyon halinde çalıştıklarını dile getirerek, "Merkez- köy demeden çalışıyoruz. Özellikle son 10 gündür aynı yolu günde 3 defa açıyoruz. İki saat önce açtığımız yol iki saat sonra yine kapanıyor. Personelimizin kar ve yol açmaya yönelik deneyimli." diye konuştu.



"Karlıova'da kış bu sene çok çetin geçiyor"



İlçede veteriner hekim olarak görev yapan Muhammet Fatih Tiryaki aracıyla bazen yolda mahsur kaldığını söyledi.



Tiryaki, doğum yapan bir inek için köyden çağrı geldiğini fakat yolda kaldığı için yetişemediğini dile getirerek, "Hastalar var, gitmemiz gerekiyor fakat köy yolları kapanıyor." ifadesini kullandı.



Zor şartlar yüzünden hastalanan hayvanların bazen doğum esnasında telef olduğunu aktaran Tiryaki, "Görüldüğü gibi adının hakkını veren Karlıova'da kış bu sene çok çetin geçiyor." şeklinde konuştu.



"Bu seneki kadar kar görmedik"



İlçe sakinlerinden 65 yaşındaki Abdulbaki Turhan da Karlova'ya geçmişte daha çok kar yağdığını belirterek, bu sene de yaklaşık 10 yıl aradan sonra kar yağışının etkili olduğunu aktardı.



Turhan, "Bu seneki kadar kar görmedik. Yollar, evlerin önü kapandı. Kapılarımızı açamıyoruz. Tüneller açarak geçiyoruz." dedi.

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