Kişi başı balık tüketimi yıllık 7.6 kilogram
6 saat önce
Türkiye'de kişi başı balık tüketimi ortalama 7,6 kilogram olurken, en çok balık kişi başı yıllık 25 kilogramla Karadeniz Bölgesi'nde tüketiliyor.
Türkiye
'de kişi başı balık tüketimi ortalama 7,6 kilogram olurken, en çok balık kişi başı yıllık 25 kilogramla Karadeniz Bölgesi
'nde tüketiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:03
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