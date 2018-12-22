Son Dakika Haberleri: Kişi başı balık tüketimi yıllık 7.6 kilogram

Kişi başı balık tüketimi yıllık 7.6 kilogram

6 saat önce

Türkiye'de kişi başı balık tüketimi ortalama 7,6 kilogram olurken, en çok balık kişi başı yıllık 25 kilogramla Karadeniz Bölgesi'nde tüketiliyor.

Kişi başı balık tüketimi yıllık 7.6 kilogram, System.String[]
Türkiye'de kişi başı balık tüketimi ortalama 7,6 kilogram olurken, en çok balık kişi başı yıllık 25 kilogramla Karadeniz Bölgesi'nde tüketiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:03 

Türkiye, Karadeniz Bölgesi, Ekonomi
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