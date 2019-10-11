Son Dakika Haberleri: Kişi başı ortalama 224 litre su tükettik
Son Dakika Güncel Kişi başı ortalama 224 litre su tükettik

Kişi başı ortalama 224 litre su tükettik

29 dakika önce

Belediyeler tarafından 2018 yılında su kaynaklarından 6,2 milyar metreküp su çekilirken, kişi başına ortalama 224 litre su tüketildiği görüldü.

Kişi başı ortalama 224 litre su tükettik, System.String[]

Belediyeler tarafından 2018 yılında su kaynaklarından 6,2 milyar metreküp su çekilirken, kişi başına ortalama 224 litre su tüketildiği görüldü. Geçen yıl yapılan haber adetlerine bakıldığında da su ile alakalı 488 bin 908 bin basın haberi yapıldığı kaydedildi.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, su ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl su ile alakalı basına 488 bin 908 haber yansıdığı görüldü. Belediyelerin su ile konuşulma adedi ise 92 538 olarak saptandı. Su tüketim fiyatlarına yapılan indirimlerin de basının gündeminde yer aldığı kaydedildi. 2019 yılının başından itibaren su ile alakalı çıkan haber adedi ise 334 bin 639 olarak belirlendi.

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçen yıl belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,2 milyar metreküp su çekildiği görüldü. Çekilen suyun da yüzde 57,7 oranında arıtıldığı kaydedildi. Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 224 litre olarak hesaplandı. Kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarının en yüksek olduğu il ise 239 litre ile Ankara oldu. Ankara'yı 208 litre ile İzmir, 189 litre ile de İstanbul takip etti.

(İHA)

Ankara, Ajans, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Turhan: 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin planlamalarını tamamladık
340 gram altınla yapıldı! İşte Türkiye'nin en pahalı pastası Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'lilere müdahale: 11 kişiye gözaltı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 10:40:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kişi başı ortalama 224 litre su tükettik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]