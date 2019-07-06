Son Dakika Haberleri: Kişi başı poşet kullanımı 10 adete düştü
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Kişi başı poşet kullanımı 10 adete düştü

28 dakika önce

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, satış noktalarında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi sonrası aylık kişi başı poşet kullanımı 35'ten 10'a geriledi.

Kişi başı poşet kullanımı 10 adete düştü, System.String[]
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, satış noktalarında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi sonrası aylık kişi başı poşet kullanımı 35'ten 10'a geriledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:17 
Ekonomi
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