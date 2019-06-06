Kişi başı tasarruf 15 bin liraya dayandı
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Türkiye'de 2018'in ilk çeyreğinde 11 bin 833 lira olan kişi başı tasarruf miktarı, 2019'un ilk çeyreğinde 14 bin 876 liraya ulaştı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:13
'de 2018'in ilk çeyreğinde 11 bin 833 lira olan kişi başı tasarruf miktarı, 2019'un ilk çeyreğinde 14 bin 876 liraya ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de 1 trilyon 219,9 milyar lira tasarruf mevduatı toplanırken, bu rakam 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,7 artışa işaret etti.
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