Son Dakika Haberleri: Kişi başı tasarruf 15 bin liraya dayandı
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Kişi başı tasarruf 15 bin liraya dayandı

57 dakika önce

Türkiye'de 2018'in ilk çeyreğinde 11 bin 833 lira olan kişi başı tasarruf miktarı, 2019'un ilk çeyreğinde 14 bin 876 liraya ulaştı.

Kişi başı tasarruf 15 bin liraya dayandı, System.String[]
Türkiye'de 2018'in ilk çeyreğinde 11 bin 833 lira olan kişi başı tasarruf miktarı, 2019'un ilk çeyreğinde 14 bin 876 liraya ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de 1 trilyon 219,9 milyar lira tasarruf mevduatı toplanırken, bu rakam 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,7 artışa işaret etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:13 
Türkiye, Ekonomi
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