Son Dakika Haberleri: Kişi başına tasarruf miktarı arttı

Kişi başına tasarruf miktarı arttı

1 saat önce

Türkiye'de tasarruf mevduatları, geçen yıl 2017 sonuna göre yüzde 24 artarak 1 trilyon 153,8 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 70 lira oldu.

Kişi başına tasarruf miktarı arttı, System.String[]
Türkiye'de tasarruf mevduatları, geçen yıl 2017 sonuna göre yüzde 24 artarak 1 trilyon 153,8 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 70 lira oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:25 

Ekonomi
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