Kişi başına tasarruf miktarı arttı
1 saat önce
Türkiye'de tasarruf mevduatları, geçen yıl 2017 sonuna göre yüzde 24 artarak 1 trilyon 153,8 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 70 lira oldu.
Türkiye
'de tasarruf mevduatları, geçen yıl 2017 sonuna göre yüzde 24 artarak 1 trilyon 153,8 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 70 lira oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:25
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