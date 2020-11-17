- Kışı iple çeken odun ardiyelerini, doğalgaz vurdu - Son Dakika

- Kışı iple çeken odun ardiyelerini, doğalgaz vurdu

17.11.2020 11:30

- Kışı iple çeken odun ardiyelerini, doğalgaz vurdu Sivas'ta geçmiş yıllarda kış aylarının gelmesini iple çeken odun ardiyeleri, doğalgazla birlikte işlerinde yüzde 90 oranında düşüş yaşadı.

- Kışı iple çeken odun ardiyelerini, doğalgaz vurdu

Sivas'ta geçmiş yıllarda kış aylarının gelmesini iple çeken odun ardiyeleri, doğalgazla birlikte işlerinde yüzde 90 oranında düşüş yaşadı.

SİVAS - Sivas'ta geçmiş yıllarda kış aylarının gelmesini iple çeken odun ardiyeleri, doğalgazla birlikte işlerinde yüzde 90 oranında düşüş yaşadı.

Türkiye'nin en soğuk illerinden olan Sivas'ta birçok ev ısınma ihtiyacını doğalgazla karşılamaya başladı. Doğalgazın hayatımıza girmesiyle birçok meslekse yok olmaya başladı. Kent merkezinde odun ardiyesi sayılarıysa 20 yıl öncesine oranla yok olma noktasına geldi. Kent merkezi, Gültepe mahallesinde bulunan odun ardiyesinde çalışan Ali Deniz, geçmiş yıllara oranla işlerinde yüzde oranında azalma olduğunu söyledi.

Odun ardiyesi çalışanı Ali Deniz, doğalgazla birlikte oduna rağbetin azaldığını söyledi. Deniz, " Bizim işlerimiz her zaman iyi, Sivas'ta bu işleri yapan yok artık çünkü zahmetli iş. Elemanla, makineyle yapılan iş olduğu için bu işi yapan çok yok. Hemen Hemen birkaç kişi var. Kış öncesi odun sektöründe pek artış yok. Doğalgaz olduğu için sobalı ev yok. Eski işlerin yüzde 10'u yok. Bizim verdiğimiz fırınlar var, lokantalar var ondan işlerimiz yoğun. Devamlı verdiğimiz fırınlar ve lokantalar var, ondan işlerimiz yoğun. Sobada yakmak için odun olanlar geçmişi yüzde 10'u kadar. Eskisinden yüzde 90 düştü işlerimiz. Yüksek katlı binaların hepsi doğalgazlı oldu. Sobalı, kaloriferli, kömürlü olan daireler çok cüzzi. O yüzden oduna pek rağbet yok. Genelde şöminelerde kullanıyorlar. Müstakil evlerin sobalarında kullanıyorlar. Odunun tonu 600 Lirayla 800 Lira arasında değişiyor. Çeşit çeşit odunlar var " şeklinde konuştu.

- Kışı iple çeken odun ardiyelerini, doğalgaz vurdu
- Kışı iple çeken odun ardiyelerini, doğalgaz vurdu
- Kışı iple çeken odun ardiyelerini, doğalgaz vurdu
- Kışı iple çeken odun ardiyelerini, doğalgaz vurdu
- Kışı iple çeken odun ardiyelerini, doğalgaz vurdu

Doğalgaz, Türkiye, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Kışı iple çeken odun ardiyelerini, doğalgaz vurdu - Son Dakika Ekonomi


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