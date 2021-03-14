Kısık Kanyonu'nda 9 bin yıllık tarihin izleri gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika

Kısık Kanyonu'nda 9 bin yıllık tarihin izleri gün yüzüne çıkıyor

14.03.2021 12:55

Kısık Kanyonu'nda 9 bin yıllık tarihin izleri gün yüzüne çıkıyor Çal Kısık Kanyonu'nda çalışmalar sürüyor Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan; "Çal Kısık Kanyonu nasip olursa bu sene faaliyete geçecek" Gezgin Ebru Öztürk;

Kısık Kanyonu'nda 9 bin yıllık tarihin izleri gün yüzüne çıkıyor

Çal Kısık Kanyonu'nda çalışmalar sürüyor

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan; "Çal Kısık Kanyonu nasip olursa bu sene faaliyete geçecek"

Gezgin Ebru Öztürk; "Herkesin mutlaka Çal Kısık Kanyonu'nu görmesini istiyorum"

DENİZLİ - Türkiye'de eşsiz tarihi yerlerden biri olan Denizli'nin Çal ilçesinde bulunan Kısık Kanyonu ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kanyon, 9 bin yıllık tarihi içinde barındırıyor. Roma ve Bizans dönemine ait kaya mezarlar bulunuyor. Kanyonda çalışmalar devam ederken bir kısmı ziyaretçilere açılarak, asma köprüde ilerleyerek eşsiz manzaranın tadını ziyaretçiler çıkartıyor.

Denizli kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Çal ilçesi Kısık Kanyonu turizme kazandırılması için Çal Belediyesi'nin hazırladığı projede sonlara yaklaşıldı. Dünyada doğal güzellikler içerisinde nadir olarak görülen alanlardan birisi olan Çal Kısık Kanyonu, doğa severlerin her mevsimde gidebileceği şekilde yapım çalışmaları devam ediyor. Kanyonun derinliği ortalama 90 metre, yer yer ise genişliği 25-30 metre olarak değişen kanyon, Büyük Menderes Nehri'ni de içinde barındırıyor.

Kanyonda 9 bin yıllık tarih bulunuyor

Kanyonun turizme kazandırılması için yapılan çalışmalarda, 9 bin yıllık tarih de gün yüzüne çıkartılıyor. Roma ve Bizans dönemine ait kaya mezarları rahatlıkla görülebilirken, kanyonun içinde geçmişin de izleri bulunuyor. Kanyon sadece 3,5 kilometre ile bitmiyor, 847 yıllık gelenek olan koyun atlama şenliklerinin düzenlendiği alana kadar yaklaşık 8,5 kilometrelik bir alan faaliyete geçirilecek.

Yeni normalleşme süreci kararları ile ziyaretçiler kanyonu görmeye gidiyor

İlk etapta 3,5 kilometre olarak planlanan yürüyüş parkurunun belli bir kısmının tamamlandığı ancak pandemi dolayısıyla ve güvenlik nedeniyle bir süre ara verildiği öğrenildi. Kısıtlama kurallarının yenilenmesi ile birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Çal Kısık Kanyonu'na ziyaretler giderek eşsiz manzaranın keyfini çıkartıyor.

"Herkesin mutlaka Çal Kısık Kanyonu'nu görmesini istiyorum"

Kısık Kanyonu'na Aydın ilinden gelen gezgin ziyaretçilerden Ebru Öztürk; "Çal ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan kısık kanyonuna geldik. Kanyon şırıl şırıl bir şelaleden oluşuyor. Çal'a yolu düşen bütün herkesin mutlaka Çal Kısık Kanyonu'nu görmesini istiyorum" dedi. Çevreyi beğendiklerini belirten gezgin genç Aziz Özden; "Kısık Kanyonu, dik vadilerin arasında bulunan gizli cennet efsane, muhteşem bir yer. Herkes mutlaka burayı görmeli" diye konuştu.

"Çal Kısık Kanyonu nasip olursa bu sene faaliyete geçecek"

Çal Kısık Kanyonu ile ilgili gelişmeleri ve son durumunu anlatan Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan; "Çal özellikle çok eski tarihlere dayanan köklü bir ilçemizdir. Cumhuriyet'in kurulmasına dahi öncülük eden ilçelerimizden bir tanesidir. Belediye olarak hızlı bir şekilde yapmaya çalıştığımız ve inşallah 2021 yılı Temmuz ayında bu yıl içerisinde yolunun asfalt olacağı, 2013 yılında 140 metresinin yapılıp, daha sonra da 140 metre belediyenin üstlenerek yaptığı Çal Kısık Kanyonu nasip olursa bu sene faaliyete geçecek. Şu anda toplam yürüyüş yolu olarak 950 metreyi bulduk. Biz de bununla ilgili şu anda kanyonla ve turizmle ilgili internet üzerinde işaretlemeler, burayı ziyaret edecek vatandaşlarımız nerelerden nasıl ihtiyaçlarını giderebilir? gibi çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzde ki aylarda internet ortamında Çal Turizmi yazıldığında gezilebilecek olan yerleri çok rahat herkes görebilecek ve bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Kısık Kanyonu'nda 9 bin yıllık tarihin izleri gün yüzüne çıkıyor
Kısık Kanyonu'nda 9 bin yıllık tarihin izleri gün yüzüne çıkıyor
Kısık Kanyonu'nda 9 bin yıllık tarihin izleri gün yüzüne çıkıyor
Kısık Kanyonu'nda 9 bin yıllık tarihin izleri gün yüzüne çıkıyor

Ebru Öztürk, Fethi Akcan, Roma, Çal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kısık Kanyonu'nda 9 bin yıllık tarihin izleri gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika


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