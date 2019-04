Kişiler verileriniz nesnesi değil, öznesi olun

Kişiler verileriniz nesnesi değil, öznesi olunANKARA - Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından, "Kişisel Verilerimin Korunmasını Önemsiyorum Slogan Yarışması" düzenlendi. İstanbul Beyoğlu Doğa Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi İlayda Doğan, "Kişisel Verilerinizin Nesnesi Değil, Öznesi Olun" sloganıyla Türkiye ikincisi oldu."Kişisel Verilerimin Korunmasını Önemsiyorum Slogan Yarışması"nda, İstanbul Beyoğlu Doğa Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi İlayda Doğan Türkiye ikincisi oldu. Ödülünü Milli Eğitim Bakanlığı Yönetim Hizmetleri ve Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Davut Yıldırım 'dan aldı. Doğa Koleji öğrencisi İlayda Doğan, yarışmadan ablası sayesinde haberdar olduğunu anlattı. Doğan: "Günümüzde hem akranlarımın, hem de yetişkinlerin kişisel verilerini paylaşırken yeterince bilinçli olduklarını düşünmüyorum. Kişisel verilerin sadece kimlik üzerindeki temel bilgilerden ibaret olduğu sanılıyor ancak maalesef bu kadar sınırlı değil. İnternette yaptığımız araştırmalar, alışveriş için yöneldiğimiz ürünler, internette arattığımız siyasi partiler, kişiler vs. kişiliğimizin parçalarını oluşturuyor. Yönelimlerimiz ve tercihlerimiz kişisel verilerimizin bir parçası olduğundan, bu verilerin rızamız dışında kullanılmaması adına daha bilinçli olmalıyız." şeklinde konuştu. Okul Müdürü Gökhan Eroğlu, "Öğrencimizin talebi doğrultusunda yarışmaya katılmayı uygun gördük. Doğa Koleji olarak, öğrencilerimizin yeni fikirler ve projeler üreterek yarışmalara katılmalarını her zaman destekliyoruz. Eğitimi dört duvar arasında değil, hayatın her alanına uyguluyor; öğrencilerimizin sosyal etkinliklerle ve projeler üreterek tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Bugün de, öğrencimiz derste öğrenemeyeceği bir şeyi burada öğrendi, geleceği ve kişisel gelişimi için güzel bir deneyim oldu. Sosyal medyayı kullanan gençlerimiz için bu yarışmanın büyük önem taşıdığını düşünüyorum." dedi.Törene KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK çalışanları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.