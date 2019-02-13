Kişilere Karşı İşlenen Suç Arttı, Mala Karşı İşlenen Suç Azaldı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "2018 yılında kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 7,7 artışla 806 bin 517'ye çıkarken, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 14,2 azalarak 540 bin 845'e düşmüştür.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "2018 yılında kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 7,7 artışla 806 bin 517'ye çıkarken, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 14,2 azalarak 540 bin 845'e düşmüştür." dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla bir otelde "Asayiş Suçları ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, bazı daire başkanları ile 81 il emniyet müdürlüğünde asayişten sorumlu il emniyet müdür yardımcıları ve asayiş şube müdürleri katıldı.



Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, en çok önemsedikleri konunun asayiş suçları olduğunu belirterek, suçun işlenmeden önlenmesine yönelik çalışmaların, ülke genelinde uygulanmasının temel önceliklerinden olduğunu söyledi.



Ülke genelinde meydana gelen olayların ortalama yüzde 90'ını asayiş suçlarının oluşturduğunu ifade eden Uzunkaya, geçen yıl 2 milyon 8 bin 109 asayiş suçunun yaşandığını belirtti.



Uzunkaya, "2018 yılında kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 7,7 artışla 806 bin 517'ye çıkarken mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 14,2 azalarak 540 bin 845'e düşmüştür. 2017 yılında tüm asayiş suçlarının aydınlatma oranı yüzde 76,3 iken 2018'de yüzde 81,2'ye çıkarılmış, kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranı yüzde 94'ten yüzde 94,6'ya, mal varlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 36,5'ten yüzde 43'e yükseltilmesi sağlanmıştır." dedi.



Ülke genelindeki 1269 polis merkez amirliğinde 51 bin 467 personelin görev yaptığını ifade eden Uzunkaya, son yıllarda 19 bin 511 çarşı ve mahalle bekçisinin de Emniyet Teşkilatı saflarına katılmasıyla kişi ve mal varlığına karşı işlenen suçların işlenmesinin önlenmesinde önemli ilerleme kaydedildiğini bildirdi.



Uzunkaya, geçen yıl Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde 47 eş zamanlı uygulama ve denetleme gerçekleştirildiğini, bu uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 33 bin 199 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini ifade etti.

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