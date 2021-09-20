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"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan hakkında suç duyurusu bulunan şüpheli, TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde kurtuldu - Son Dakika

"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan hakkında suç duyurusu bulunan şüpheli, TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde kurtuldu

20.09.2021 16:44

Ardahan'da gerçekleşen olayda, hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan suç duyurusunda bulunulan şüpheli, TEMA'ya yaptığı 5 bin liralık bağış sayesinde yargılanmaktan kurtuldu.

Kentte oturan müşteki H.K, şüpheli U.A'nın gürültü çıkararak kendisini sesli taciz ettiği iddiasıyla Ardahan Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu. Şikayet üzerine savcılığa bağlı uzlaştırma bürosu görevlilerinden Ülker Uğurlu, taraflar ile iletişime geçti.

BAĞIŞ YAPINCA ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Uğurlu taraflarla yaptığı görüşme sonucu H.K'nin de onayıyla U.A'nın TEMA'ya 5 bin liralık bağış yapmasını sağladı.

U.A'nın bağışına ilişkin makbuzu uzlaştırma bürosuna ibraz etmesi üzerine H.K. de şikayetinden vazgeçti.

BAĞIŞ SONRASI YARGILANMADI

Bunun üzerine hakkında dava açılmayan şüpheli U.A. böylece "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan yargılanmadı. Uzlaştırma Bürosu görevlilerinin benzer suçlarda tarafların davalık olmadan uzlaşması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hakkında suç duyurusu bulunan şüpheli, TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde kurtuldu

Cumhuriyet, Ardahan, Taciz, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan hakkında suç duyurusu bulunan şüpheli, TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde kurtuldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan hakkında suç duyurusu bulunan şüpheli, TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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