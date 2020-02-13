Kışın aç kalan sokak hayvanları için seferber oldular - Son Dakika
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Kışın aç kalan sokak hayvanları için seferber oldular

6 saat önce

SAMSUN'da hayvansever Ayşen ve Murat Altansoy çifti, kış aylarında aç kalan sokak hayvanları için seferber olup, evini açıyor.

Kışın aç kalan sokak hayvanları için seferber oldular, System.String[]

SAMSUN'da hayvansever Ayşen ve Murat Altansoy çifti, kış aylarında aç kalan sokak hayvanları için seferber olup, evini açıyor.

Samsun Hayvan Gönüllüleri Derneği (HAGDER) gönüllüsü Ayşen Altansoy ve eşi Murat Altansoy, yiyecekleri karlar altına kalan sokak hayvanları için çabalıyor. Aç kalan hayvanlara mama dağıtan, kapısına açtığı girişle sokak hayvanlarına evi açan Altansoy'a eşi Murat Altansoy da destek veriyor. Çift yaralı ve bitkin haldeki sokak hayvanlarının tedavilerini de yaptırıyor, kuşlar için de ağaç diplerine kuru ekmekler bırakıyor.

'HERKESİN İYİLİĞİ SEÇMESİNİ İSTİYORUM'

Sokak hayvanları için verdiği mücadeleden mutluluk duyduğunu belirten Ayşen Altansoy, "Sokak canlılarının şartları zaten çok ağır. Bizlerin mümkün oldukça el uzatıp onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Ben elimden geldiğince sokak hayvanlarını bölgemde beslemeye devam ediyorum. Herkesin iyiliği ve sevgiyi seçmesini istiyorum" dedi.


Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
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