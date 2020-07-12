Kışın atlı kızak keyfi yaşanan Çıldır Gölü yazın tekne turlarıyla şenlendi - Son Dakika

Kışın atlı kızak keyfi yaşanan Çıldır Gölü yazın tekne turlarıyla şenlendi

Kışın yüzeyi tamamen donduğu için üzerinde Eskimo usulü balıkçılık, atlı kızak keyfi ve kar motoru ile gezinti imkanı sunulan Çıldır Gölü, yazın da sürat teknesi turlarıyla turistleri cezbediyor.

Kışın yüzeyi tamamen donduğu için üzerinde Eskimo usulü balıkçılık, atlı kızak keyfi ve kar motoru ile gezinti imkanı sunulan Çıldır Gölü, yazın da sürat teknesi turlarıyla turistleri cezbediyor.

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Ardahan- Kars sınırında yer alan ve kışın tamamen donan yüzeyindeki buzlar yer yer kırılarak suya bırakılan ağlarla Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızakla gezinti yapılan Çıldır Gölü'nün yazın da turist çekmesi için çalışma başlatıldı.

Çıldır Kaymakamlığınca başlatılan "Çıldır Turizmini Geliştirme Planı" projeleri kapsamında, göl çevresindeki işletmeler tarafından alınıp gölde tur düzenlenmesine başlanılan tekneler kısa süre önce hizmete girmelerine rağmen ilgi görüyor.

Kışın çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan gölün Ardahan tarafında gösteri yapan bir sürat teknesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Çıldır Kaymakamı Alper Taş, AA muhabirine, projeleri çerçevesinde Çıldır Gölü'ndeki işletmelerce gölde turistlere gezinti yaptırılması amacıyla sürat tekneleri alındığını söyledi.

Bir kısmı hizmete giren teknelerin sayısının kısa sürede artırılacağını aktaran Taş, "Bizim yapmaya çalıştığımız Çıldır Gölü'nün potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmektir. Çıldır Gölü'nün sadece Çıldır, Ardahan ile ülkemiz için değil, dünya için önemli bir yeri var. Sonuçta kışın yüzeyi tamamen donan bir gölden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Amacımız dört mevsim bölgeye turist çekmek"

Taş, gölün tekneler sayesinde kışın olduğu gibi yazın da turistlere hizmet vereceğini anlatarak, amaçlarının dört mevsim turizm yaparak bölgeye daha çok insan çekmek olduğunu dile getirdi.

Bölge halkının desteğiyle Çıldır Gölü'nde bunu başaracaklarına inandıklarını anlatan Taş, "Bu ve benzeri yapacağımız çalışmalarla Çıldır Gölü'nde kışın yaşanan hareketlilik yazın da yaşanmış olacak. Göle yazın da yerli ve yabancı turist çekmek istiyoruz. Ne kadar insanı çekersek bölgeye ve turizme o kadar fayda sağlamış olacağız. Bu konuda ümidimiz var çünkü elimizde önemli bir değer, önemli bir potansiyel mevcut." diye konuştu.

Göl çevresindeki işletmelerin sahiplerinden Atalay Uzunkaya da bundan sonra yazın da Çıldır Gölü'nün turizm açısından hareketli günler yaşayacağını söyledi.

Aldıkları teknenin ilk turlarıyla ilgi görmeye başladıklarını dile getiren Uzunkaya, "Çıldır Gölü'nde bu kez de tekne hizmeti vermeye başladık. İnsanlar kışın birçok etkinlikle burada eğlenme imkanı buluyor. Buraya gelen insanlar artık Çıldır Gölü'nde sadece Eskimo usulü balık avlanmasını, atlı kızak ve kar motoru keyfi yapılmasını görmeyecek, aynı zamanda tekne turu da yapacak." dedi.

"Kovid-19'dan bunalanlar göldeki tekne turuyla stres atacak"

Uzunkaya, Ardahan ve Çıldır'ın huzurlu bölge olduğunu, Çıldır Gölü'ne gelenlerin doğa ile baş başa tatil keyfi yaşadığını ve bir daha gelmek istediğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu manada özellikle Kaymakamlığa teşekkür ediyoruz. Bizim bu tekneleri almamızda ve bize öncü olmada çok yardımcı oldular. Çünkü bölgemizde bu bir ilk. Pandemi sürecinde sıkılanlar artık göldeki tekne turuyla stres giderecek. Çıldır Gölü yazın tekne turlarıyla renklenecek. İnsanlar Çıldır Gölü'nün sadece kışın beyaz halini değil, yazın yemyeşil örtüsü ve temiz suyunu da görsün istiyoruz."

Uzunkaya, sürat teknesine bindirdikleri insanların güvenliğinde sorun yaşanmaması için de her türlü tedbirin alındığını sözlerine ekledi.

Ardahan, turist, Çıldır, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kışın atlı kızak keyfi yaşanan Çıldır Gölü yazın tekne turlarıyla şenlendi - Son Dakika
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