Kışın bile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kışın bile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

Kışın bile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

6 saat önce

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarası kışın bile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kışın bile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor, System.String[]

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarası kışın bile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Geçen yıl mağarayı ziyaret edenlerin sayısı 140 bini bulurken, ziyaretçilerin yüzde 70'lik bölümünü Körfez ülkelerinden gelen turistler oluşturdu.


Trabzon Düzköy ilçesine bağlı Çal Mahallesinde, denizden bin 50 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarası kışın bile ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor. Mağara, Aralık ve Ocak aylarında bile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, mağarayı 2018 yılında ise yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etmişti. Mağaranın özellikle astım ve nefes darlığına iyi geldiği tespit edilirken, kış olmasına rağmen mağarayı ziyaret edenler bulunuyor. Ziyaretçiler, mağaranın görüntüsünden etkilendiklerini belirtirlerken, kış olmasına rağmen yine de memnun kaldıklarını söylediler.


Ziyaretçilerden Bayram Göktürk, yaptığı açıklamada "İlk kez geliyorum. İnternetten araştırdım. Sarkıklar olsun, yolları, ışıklandırması çok güzel. Şu an müsait olduğum için geldim yazın da gelmeyi düşünüyorum" dedi.


Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak da kabul edilen mağaranın içinden küçük bir dere akarken, mağaranın üzerinde tarihi bir kale bulunuyor. Yer altı su kanalı olan Çal Mağarasının girişi, geniş olmakla birlikte içerisindeki genişlik sürekli değişiyor. Tavan yükseklikleri kırık sistemlerine bağlı olarak büyük değişkenlik gösteren Çal Mağarası girişten sonra 200. metrede iki kola ayrılıyor. Sola ayrılan kol yaklaşık 150 metre uzunlukta olurken, sağ kolun ulaşılabilen kısmı ise yaklaşık 400 metre. Bu kolun yaklaşık 60. metresinde küçük bir göl ve çağlayan yer alıyor. Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişiyor. Yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santimetreye kadar yükselirken, yaz aylarında bu seviye 25-30 santimetreye kadar düşüyor.


Çal Mağarası 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak turizme açılırken, 2003 yılında halkın ziyaretine açık hale getirildi. - TRABZON

Trabzon, Düzköy, Körfez, Çal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı
Son dakika: Erdoğan: Rusya ile bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok İngiltere'de uyuşturucu satıcısı listeyi yanlışlıkla polise gönderdi Son dakika: Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde bir kişi, koronavirüs şüphesi ile özel odaya alındı

Son Dakika Haberleri
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 17:05:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kışın bile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]