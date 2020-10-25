Kışın buz tutan Girlevik Şelalesi sonbaharda ayrı güzellik sunuyor - Son Dakika

Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan ve kışın suları tamamen donan Girlevik Şelalesi, sonbaharda sararan yaprakların oluşturduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, doğaseverlere her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsü, kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerini cezbeden şelale, sonbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde sarının birçok tonuna bürünen ağaçların arasında misafirlerini büyülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce tescillenen alanlar içerisinde yer alan Girlevik Şelalesi, 21 Ekim'de "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

Doğanın farklı renkleri arasında 40 metreden dökülen sularıyla seyrine doyumsuz güzellikler sergileyen şelale, çevre illerden kente gelen çok sayıda doğasever tarafından ziyaret ediliyor.

İzmir'den gelen Fikri Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin doğal güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Her yıl Erzincan'a geldiklerinde Girlevik Şelalesi'ni de ziyaret ettiğini ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Aslen Erzincanlıyım ancak İzmir'de yaşıyorum. Erzincan'a geldiğimde mutlak suretle Girlevik Şelalesi'ni görmeye gelirim. Buranın ayrı bir doğal güzelliği ve çekiciliği var. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Erzincan'ın en güzel yerlerinden biri burası. Burası sonbaharda oldukça da kalabalık oluyor. Kar yağdığı dönemde de ayrı bir güzelliğe sahip. Şelalemiz kışın buz tutar. Buzların burada verdiği harika bir görüntü vardı. O manzarayı da görmek gerçekten harika bir şey. Ben herkesi mutlaka buraya davet ediyorum. Gelsinler, bu doğal güzelliği görsünler."

"Burası Türkiye'deki ender yerlerden bir tanesi"

Ziyaretçilerden Lütfullah Ateş ise Girlevik Şelalesi'nin her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü anlattı.

Bulduğu her fırsatta misafirleriyle şelalenin doğal güzelliğini görmeye geldiğini belirten Ateş, "Her geldiğimde farklı bir güzellikle karşılaşıyoruz. Sonbaharın gelmesi ile yapraklar sararmış, yine farklı bir güzelliği ortaya çıkmış. Sanıyorum burası doğal güzelliği ile Türkiye'deki ender yerlerden bir tanesi, herkesi buraya davet ediyorum." dedi.

Özgür Akilli de Ağrı'dan geldiğini kaydederek, "Girlevik Şelalesi'ni daha önce duymuştuk ancak yeni görme fırsatımız oldu. İnanılmaz doğal bir güzelliği var. Tekrar gelip görmek isterim." ifadelerini kullandı.