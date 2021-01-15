Kışın çetin geçtiği Erzurum'da, kedi ve kuşlar için gönüllü yuva yaptılar - Son Dakika

Kışın çetin geçtiği Erzurum'da, kedi ve kuşlar için gönüllü yuva yaptılar

Kışın çetin geçtiği Erzurum\'da, kedi ve kuşlar için gönüllü yuva yaptılar
Son Güncelleme: 15.01.2021 09:07

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde, Gençlik Merkezi'nce kediler için 2 katlı yuva yapıldı.

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde, Gençlik Merkezi'nce kediler için 2 katlı yuva yapıldı. Merkez gönüllülerinin desteğiyle kuşlar için de yuvalar hazırlanırken, ilçenin çeşitli noktalarına konulan 2 katlı kedi yuvalarına süt ve mama bırakıldı.

Uluslararası Sakin Kentler Birliği'nce (Cittaslow) Türkiye'de '11'inci sakin kent' seçilen Uzundere'de, havaların soğumasıyla sokak hayvanları unutulmadı. Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Uzundere Kaymakamlığı'nın desteğiyle kedi ve kuşlar için ahşap yuvalar yaptırdı. İlçede maket yapımında usta olan merkez gönüllüsü, marangoz Lokman Kalaycı ile öğretmenler tarafından 2 katlı yapılan yuvaların üzerine birer tane de kedi portresi yerleştirildi. Kuş yuvaları, görevliler tarafından ağaç dallarına yerleştirilirken, kedi yuvaları da ilçe merkezinde uygun olan alanlara konuldu. Gençlik merkezi gönüllüleri, kedi evlerinin önüne süt ve mama bıraktı. Sokaklarda dolaşan kediler, kısa sürede yuvaların önündeki süt ve mamaları yedi.

Kedi ve köpek yuvalarını inceleyen Uzundere Kaymakamı Bekir Özen, Gençlik Merkezi yönetici ve gönüllülerine teşekkür etti. Özen, yuvalara mama temini için görevlilere de talimat verdi.Uzundere Gençlik Merkezi Müdürü Vahit Albayrak ise "Uzundere Gençlik Merkezi olarak sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde korunması için kedi ve kuş evleri yaptık. Amacımız farkındalık oluşturarak hayvanların daha güvenli ve huzurlu ortamda barınabilmelerini sağlamak" dedi. Albayrak, Uzundere'de yaşayanlara da çağrıda bulunarak, atık yiyeceklerin çöpe atılmak yerine evlerin önüne konulacak kaplarla sokak hayvanlarına verilmesini istedi.

İlçe merkezinde çeşitli noktalara konulan kedi evleri, bölge halkını da mutlu etti.


Kaynak: DHA

Sokak Hayvanları, Hisarcık, Uzundere, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kışın çetin geçtiği Erzurum'da, kedi ve kuşlar için gönüllü yuva yaptılar - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Dolar/TL, 26,89 seviyesinden işlem görüyor
11:20 Filenin Sultanı Özge Örge'nin eski eşinden sonra abisi de oyuncu çıktı
11:16 Leo Dubois'in Galatasaray'dan ayrılma süreci yönetimi bezdirdi
11:07 Altının gram fiyatı düşüşle başladı
11:01 Bakan Şimşek'ten ihracatçılara finansman desteğinin artırılmasına ilk yorum: Ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor
10:42 "Türkiye'de başıboş köpek değil çocuk sorunu var" dediği için gözaltına alınan YouTuber, serbest kaldı
10:26 Bakan Şimşek'in sözlerinden sonra her şey sil baştan! Yeni asgari ücret hesabında iki rakam ön plana çıkıyor
10:21 Akaryakıta okkalı bir zam daha geliyor! Motorin 40 lirayı aşacak
10:20 İrem Derici, Sevda Dedeman ile kavga ettiği iddiasını yalanladı
10:13 İçinde yok yok! Kuzey Kore liderinin taşıyan tren Rus topraklarında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2023 11:25:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kışın çetin geçtiği Erzurum'da, kedi ve kuşlar için gönüllü yuva yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement