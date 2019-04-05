Son Dakika Haberleri: Kışın Çetin Geçtiği Karlıova'da Basınçlı Su ile Temizlik

Kışın Çetin Geçtiği Karlıova'da Basınçlı Su ile Temizlik

45 dakika önce

Kışın çetin geçtiği Karlıova'da basınçlı su ile temizlikBİNGÖL - Kışın en çetin geçtiği yerlerden biri olan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, merkezdeki karın temizlenmesinin ardından basınçlı su ile yollar ve kaldırımlar yıkandı.

Kışın Çetin Geçtiği Karlıova'da Basınçlı Su ile Temizlik, System.String[]
Kışın çetin geçtiği Karlıova'da basınçlı su ile temizlik

BİNGÖL - Kışın en çetin geçtiği yerlerden biri olan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, merkezdeki karın temizlenmesinin ardından basınçlı su ile yollar ve kaldırımlar yıkandı.
Geçtiğimiz yılın Aralık ayından itibaren kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bahar temizliği başladı.İlçe genelinde kar örtüsü dururken, kent merkezinden 5 binden fazla kamyonla kar taşındı. Karın büyük oranda ilçe merkezinden kaldırılmasıyla birlikte bahar temizliği de başladı. Karlıova Belediyesine bağlı ekipler, tankerlerle getirilen suyla hem yolları hemde kaldırımları yıkayarak temizledi.
İlçe genelinde kar örtüsünün bulunduğunu merkezde ise kamyonlarla taşınması nedeniyle temiz olduğunu aktaran Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, yaptıkları çalışma ile zorunlu bir bahar getirdiklerini ve kısa sürede baharın etkisini görmek istediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:50 Kaynak: İHA

Kar, Bingöl, Karlıova, Güncel
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