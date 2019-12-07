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Kışın da güneş gözlüğü tavsiyesi

6 saat önce

11. Bölge Samsun Optisyen Gözlükçüler Odası Kurucu Başkanı Ali Mutlu, kış aylarında da güneş gözlüğü takmak gerektiğini söyledi.

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11. Bölge Samsun Optisyen Gözlükçüler Odası Kurucu Başkanı Ali Mutlu, kış aylarında da güneş gözlüğü takmak gerektiğini söyledi.


11. Bölge Samsun Optisyen Gözlükçüler Odası Kurucu Başkanı Ali Mutlu, göz sağlığını korumak için ultraviyole(UV) korumalı güneş gözlüklerinin kullanılması gerektiğine yönelik bir açıklama yaptı. Mutlu, "Gelişmiş ülkelerde genelde bilgisayara bakmaktan led ışıkların gözümüze verdiği zararlardan damarlarımızda ve sarı noktamızda tahribat çok olmaktadır. Muhakkak ki bilgisayar kullanırken, alışveriş merkezi ortamlarında ve mavi ışığa maruz kaldığımız yerlerde, karlı havalarda güneşli havalarda, dışarıda UV'nin yoğun olduğu yerlerde gözümüze uygun gözlük kullanmamız önemlidir" dedi.


Güneş gözlüğünün yalnızca yaz aylarında değil kış aylarında da kullanılması gereken bir ürün olduğunu söyleyen Mutlu, "Yaz aylarında çok güneşli olmasa bile UV derecesi düşüktür. Kış aylarında UV derecesi daha fazladır. Yazın güneş gözlüğü kullanmayanlar kışın muhakkak kullanması lazım. Güneş gözlüğü kışın gözümüzü daha çok koruyan bir üründür. Yaz aylarında ister istemez şapka takarak gözümüzü korumaya çalışıyoruz, kışın zaten atmosfer koyu renkli, gözümüzü daha fazla açıyor, sakınmıyoruz gözümüz daha fazla zarar görüyor. Kışın daha fazla güneş gözlüğü kullanmamız lazım" diye konuştu. - SAMSUN

Ali Mutlu, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:01 Kaynak: İHA
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