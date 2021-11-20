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KIRKLARELİ - Kışın duruş mesafesini kısaltan kış lastiği hayat kurtarıyor - Son Dakika

KIRKLARELİ - Kışın duruş mesafesini kısaltan kış lastiği hayat kurtarıyor

20.11.2021 12:42
KIRKLARELİ - Kışın duruş mesafesini kısaltan kış lastiği hayat kurtarıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları 1 Aralık-1 Nisan'da zorunlu tutuluyor.

Bakanlık, illerin hava ve iklim şartlarına göre kış lastiği uygulama süresini belirleme yetkisini valiliklere de devredilebiliyor.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, AA muhabirine, ticari araç sürücülerinin en kısa sürede kış lastiklerini taktırmaları gerektiğini söyledi.

Şeker, coğrafi koşullara göre kış aylarının daha etkili olduğu bölgelerde hususi araç sürücülerinin de can ve mal güvenliği için kış lastiği kullanmasını önerdi.

Polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaya tabi araçlar üzerinde denetimlerde bulunacağını, kurala riayet etmeyen ticari araç sürücülerine 1 Aralık itibarıyla cezai işlem uygulanacağını anımsatan Şeker, şöyle devam etti:

"Kış lastiği hayat kurtarır. Kış ayında yağmurlu bir havada yaz lastiğiyle giderken 100 kilometrede duracağı mesafe 40 metre ise kış lastiğinde 30 hatta 25 metreye kadar düşer. Bu da can kurtarır. Dört mevsim lastiği Ege ve Akdeniz bölgesindeki sürücülerimiz kullanabilir ama bizim gibi kışın çetin geçtiği, yağışın bol olduğu yerlerde kesinlikle kış lastiği uygulamasına geçmek lazım."

Bazı araç sürücülerinin kış lastiklerini yaz aylarında da kullandığına dikkati çeken Şeker, şunları kaydetti:

"Bu doğru bir davranış değil. Nisan gelince hava sıcaklıkları 7 derecenin üstüne çıktığında bu lastikleri çıkarmak zorundayız. Yaz aylarında bu lastik daha fazla yıpranıyor, duruş mesafelerini de çok fazla etkiliyor. Kesinlikle yaz aylarında bu lastiği kullanmamalılar. Yaz aylarında kullanılan kış lastiği, kış şartlarındaki performansı göstermez. Kauçuk ile ilgili bir problem var. Kış lastiğinin kauçuğu daha yumuşak. Şoför esnafının tabiriyle yaz aylarında çok çabuk bitiyor. Lastik deforme oluyor, kış ayında ne kadar kullansak da etkilenmiyor."

Şeker, sürücülerin araçların lastik havalarına da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bazı sürücüler lastik havalarını kış aylarında düşürüyorlar, bu doğru bir davranış değil. 7 derecenin altında, kış lastiği çok etkili bir şekilde kayganlığı ortadan kaldırıyor." dedi.

Lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor

Kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerinin de mesaisi arttı.

Uygulamanın başlamasına günler kala araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayi sitelerindeki lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Lastikçi Emrah El, son bir haftadır yoğunluğun arttığını söyledi. Günde yaklaşık 40 aracın lastik değişimini yaptıklarını belirten El, önceki yıla göre bu senenin daha hareketli geçtiğini ifade etti.

KIRKLARELİ - Kışın duruş mesafesini kısaltan kış lastiği hayat kurtarıyor
KIRKLARELİ - Kışın duruş mesafesini kısaltan kış lastiği hayat kurtarıyor
KIRKLARELİ - Kışın duruş mesafesini kısaltan kış lastiği hayat kurtarıyor
KIRKLARELİ - Kışın duruş mesafesini kısaltan kış lastiği hayat kurtarıyor
KIRKLARELİ - Kışın duruş mesafesini kısaltan kış lastiği hayat kurtarıyor
KIRKLARELİ - Kışın duruş mesafesini kısaltan kış lastiği hayat kurtarıyor
KIRKLARELİ - Kışın duruş mesafesini kısaltan kış lastiği hayat kurtarıyor

Kış lastiği uygulaması, Türkiye, Tragger, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Kışın duruş mesafesini kısaltan kış lastiği hayat kurtarıyor - Son Dakika


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