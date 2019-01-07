Son Dakika Haberleri: Kışın Gelmesiyle Plajlar Onlara Kaldı

Kışın Gelmesiyle Plajlar Onlara Kaldı

1 saat önce

Kışın gelmesiyle plajlar onlara kaldıMUĞLA - Yaz aylarında yüzbinlerce turisti ağırlayan Marmaris'in dünyaca ünlü plajları kış mevsiminde ilçede yaşayan kedi, köpek ve güvercinlere kaldı.

Kışın gelmesiyle plajlar onlara kaldı

MUĞLA - Yaz aylarında yüzbinlerce turisti ağırlayan Marmaris'in dünyaca ünlü plajları kış mevsiminde ilçede yaşayan kedi, köpek ve güvercinlere kaldı. Plajda koşuşturan kedi ve köpekler, gökyüzünde ise uçan güvercinler renkli görüntüler oluşturdu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan plajlar yaz mevsiminde yerli ve yabancı yüzbinlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü bu plajların kış aylarındaki ziyaretçileri ise farklı oluyor. Sahilin kalabalık olmayışını fırsat bilen kediler, köpekler ve güvercinler plajların tadını çıkarıyor. Bazı kedi ve köpekler kumlarda koşarken bazıları ise bankta oturarak Marmaris Körfezi'ni seyrediyor. Kumlarda yiyecek arayan güvercinler arada bir kanat çırparak körfezin manzarasına ayrı bir ren katıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

Muğla, Marmaris, Yerel
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