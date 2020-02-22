Kışın gripten egzersizle korunun - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Kışın gripten egzersizle korunun - Son Dakika

Kışın gripten egzersizle korunun

7 saat önce

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Aybars Tekcan, kışın gelmesiyle insanların daha az hareket ettiğini ve dışarı çıkma isteklerinin azaldığını söyleyerek, "Battaniyeleri çekip televizyon seyretmeye koyulmadan önce, soğuk hava egzersizlerinin potansiyel faydalarını göz önünde bulundurmalısınız.

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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Aybars Tekcan, kışın gelmesiyle insanların daha az hareket ettiğini ve dışarı çıkma isteklerinin azaldığını söyleyerek, "Battaniyeleri çekip televizyon seyretmeye koyulmadan önce, soğuk hava egzersizlerinin potansiyel faydalarını göz önünde bulundurmalısınız. Kışın egzersiz yapmak soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklığı güçlendirir" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Aybars Tekcan, "Soğuk hava ile ortalama olarak 2-4 kilo alma eğilimindeyiz. Kış mevsiminde potansiyel kilo alma korkusunu hafifletmeye yardımcı olmasının yanı sıra soğuk havalarda dışarıda egzersiz yapmanın sağlımıza birçok yararı var. İnsanlar genelde soğuktan kaçarken, açık havada yapılan kış antrenmanları küçük dozlarda güneş ışığı almanın harika bir yoludur. Güneş ışığı ruh halini iyileştirmeye ve D vitamini almaya yardımcı olur" diye konuştu.

BEYAZ YAĞ YAKILIYOR

Kışın yapılan egzersizlerin kilo kaybının yanı sıra soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklığı arttırdığına dikkati çeken Op. Dr. Tekcan, spor öncesi ve sonrası ısınma ile soğuma hareketleri yapmanın önemli olduğunu dile getirdi. Op. Dr. Tekcan, "Günde birkaç dakika basit şekilde egzersiz bile bakteriyel ve viral enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilir. Egzersizden bağımsız olarak, çalışmalar soğuk havalarda dışarıda olmanın beyaz yağı (özellikle göbek ve uyluk bölgesinde bulunan yağlar) kalori yakan esmer yağa dönüştürebildiğini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"SOĞUKTA ÇALIŞMAK AVANTAJDIR"

Op. Dr. Tekcan, "Esmer yağın amacı ısı üretmek için kalori yakmaktır. Esmer yağ genellikle kaloriden ziyade yanmaya yardımcı olduğu için 'iyi' yağ olarak adlandırılır. Kahverengi yağ hücreleri enerji üretmek için kalori kullanmak yerine, ısı üretmek için kalori kullanır. Soğukta çalışmanın daha sıcak hava egzersizlerine göre birçok avantajı vardır. Soğukta, vücudunuz sıcaklığını biraz daha iyi düzenleyebilir. Bu, genellikle daha uzun veya daha uzun süre egzersiz yapabileceğiniz anlamına gelir; bu nedenle, potansiyel olarak daha fazla kalori yakabilirsiniz" dedi.


Çamlıca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
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