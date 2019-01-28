Kışın Güneş Gözlüğü Takmayı İhmal Etmeyin!

KARLI HAVA GÖZLÜĞÜ NASIL OLUR?

Gözlerimiz, kar yağışının olduğu yerlerde -tıpkı güneşli günlerde olduğu gibi- özel camlara ihtiyaç duyar, peki bu gözlüğü nasıl seçeceğiz?

KIŞIN RÜZGAR DAHA SERT ESİYOR: GÖZLERİNİZİ SIKI SIKI ÖRTÜN!

Hastalıkların yaygın olarak görüldüğü özellikle salgın hastalıkların çok çabuk bulaştığı kış mevsiminde vücut sağlığını korumak için gösterilen hassasiyetin göz sağlığını korumak için de gösterilmesi gerekiyor. Kışın göz sağlığını korumak için mevsim normallerine uygun, ani sıcaklık değişimlerinde buharlaşma yapmayan ve görüş kaybı yaşatmayan gözlüklerin tercih edilmesi gerekiyor.

GÖZLÜĞÜNÜZ ANİ HAVA DEĞİŞİMLERİNE UYGUN OLSUN...

Her gözlük kış mevsimine ve karlı havaya uygun olmayabilir. Kış mevsiminin hava şartlarına uygun, kışın da ortaya çıkan zararlı ışınlarından gözü koruyan, görüş kaybı yaşatmayan, ani hava değişimlerinde özellikle yağışların olduğu dönemlerde buharlaşma yapmayan güneş gözlüklerinin tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü kar ya da yağmur fark etmeksizin yağış şiddetinin arttığı durumlarda ışığın kırılma hızı da artıyor bu nedenle görüş açısındaki netlik kayboluyor ve görüş zorlaşıyor. Aynı şekilde sıcaklık değişimine bağlı olarak dışarıdaki soğuk hava, gözlüğün altındaki sıcak hava ile temas ediyor ve gözlük camları buharlaşıyor. Bu buharlaşma problemi özellikle kayak merkezlerinde meydana geldiğinde görüş kaybı yaşatabilir, istenmeyen kazalara neden olabilir. Bu nedenle iç dış kaplamaları ile buharlaşma oluşumuna izin vermeyen camlı gözlüklerin kullanılması gerekiyor.

YAĞMUR VE SİS İHTİMALİNE DİKKAT EDİLMELİ...

Yağmur ve sis gibi fazla ışık kırıcılığına sahip ortamda oluşan ışınlar en zararlı faktör olarak kendini gösteriyor. Bu problemlere karşı görüş sağlığını korumak için ince polarize camlı, fotokromik, colormatik camlı gözlüklerin tercih edilmesi gerekiyor. Bu teknolojideki gözlük camları doğadaki renklerin birbirine karışmasına izin vermiyor ve kullanıcıya karlı zeminde de doğal renkleri net biçimde gösteriyor.