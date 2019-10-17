Son Dakika Haberleri: Kışın güvercinlere vereceği yemi önceden stokladı
Son Dakika Güncel Kışın güvercinlere vereceği yemi önceden stokladı

Kışın güvercinlere vereceği yemi önceden stokladı

29 dakika önce

Ardahanlı esnaf Özgür Açıkyıldız, kış mevsiminde güvercinlere vereceği yemi şimdiden hazırladı.

Kışın güvercinlere vereceği yemi önceden stokladı, System.String[]

Ardahanlı esnaf Özgür Açıkyıldız, kış mevsiminde güvercinlere vereceği yemi şimdiden hazırladı.

Özgür Açıkyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır caddedeki esnaflar olarak güvercinlere baktıklarını söyledi.

Bu yıl da kış mevsiminde güvercinlerin aç kalmaması için hazırlık yaptıklarını ifade eden Açıkyıldız, şöyle konuştu:

"Günlük ortalama güvercinlere verilecek kadar bir miktarını şimdiden stokladık. Her sabah, yani özelikle de karlı ve soğuk havalarda güvercinlerimize vermek için yemlerini hazırladık. Her yıl bu yemlemeyi ben ve diğer esnaf arkadaşlar yapıyor. Onların rızkını şimdiden ayırdık."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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