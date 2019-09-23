Son Dakika Haberleri: Kışın habercisi kestane tezgahlarda
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Kışın habercisi kestane tezgahlarda

1 saat önce

Kışın habercisi olan kestane tezgahlarda kilosu 15 TL'den satılmaya başlandı.

Kışın habercisi kestane tezgahlarda, System.String[]

Kışın habercisi olan kestane tezgahlarda kilosu 15 TL'den satılmaya başlandı. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerden biri olan kestaneye vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.


Kestane satıcıları sonbaharın gelmesiyle birlikte köşe başlarında kurdukları kestane ocaklarında satış yapıyor. Satışlarının akşam saatlerinde biraz arttığını ifade eden kestane satıcılarından Musa Bahar, "Sabah saatlerinde kestane satışlarımız durgun ama akşam saatlerinde daha fazla satıyoruz. Satışlara daha iki gün önce başladık. Umduğumuz gibi satış yapamasak bile halimizden memnunuz. Vatandaşa sıcak kestane yedirmek için soğuk gönlerde tezgahımızın başında olacağız" dedi. - ORDU

Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
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