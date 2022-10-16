Kışın iç mekanlarda havalandırma için 5 dakika yeterli - Son Dakika
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Kışın iç mekanlarda havalandırma için 5 dakika yeterli

16.10.2022 10:16
Kışın iç mekanlarda havalandırma için 5 dakika yeterli

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müjde Altın, kışın iç mekanlarda havalandırma için 5 dakikanın yeterli olduğunu söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müjde Altın, kışın iç mekanlarda havalandırma için 5 dakikanın yeterli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Altın, Trakya Üniversitesince (TÜ) düzenlenen bir çalıştaya katılmak için geldiği Edirne'de, AA muhabirine, enerji tasarrufu için binalarda yalıtım ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabileceğini belirtti.

Güneşin iyi bir ısı ve enerji kaynağı olduğunu belirten Altın, "Enerjimizi güneşten elde edebiliriz. Toplam enerjinin yüzde 40'ı binalarda kullanılıyor. Bu yüzden binalarda enerji tasarrufunu sağlayacak en ufak bir azaltma bile genel toplamda anlamlı bir tasarruf getirecektir. " diye konuştu.

Altın, evi havalandırırken günün sıcak saatlerinin tercih edilmesini ve 5 dakikadan uzun olmayacak şekilde havalandırma yapılması tavsiyesinde bulundu.

Altın, şunları kaydetti:

"Evin ısısını artırmak için güneş gören pencerelerin perdelerini sabah saatlerinde açılıp, akşam güneş batmadan perdeler kapatılırsa evin ısısı birkaç derece artmaktadır. Çok soğuk havalarda uzun süre pencereyi açıp havalandırmamak gerekiyor. 5 dakika içerisinde odadaki havanın yarısı zaten değişiyor."

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Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kışın iç mekanlarda havalandırma için 5 dakika yeterli - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kışın iç mekanlarda havalandırma için 5 dakika yeterli - Son Dakika
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