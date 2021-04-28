Kışın kardan kapanan mezra yolu açılıyor - Son Dakika

Kışın kardan kapanan mezra yolu açılıyor
28.04.2021 13:14
Kış aylarında yağan karla birlikte yolu kapanan Erzincan'ın Tercan ilçesi Yaylım köyüne bağlı Kilise mezrası yolu, karla mücadele ekiplerince açılmaya başlandı.
Kış aylarında yağan karla birlikte yolu kapanan Erzincan'ın Tercan ilçesi Yaylım köyüne bağlı Kilise mezrası yolu, karla mücadele ekiplerince açılmaya başlandı.
Erzincan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri mezranın kapalı olan 8 kilometrelik yolunu iki günlük bir çalışmayla açmaya başladılar.
Tercan İlçe Özel İdaresi Şef vekili Fahri Kaya, "İlçeye 70 km. mesafedeki Kilise mezrasının 8 km'lik yolu kapalıydı. Buraya genelde yazlıkçılar geliyor. Bizde kapalı olan bu yolun 8 km.'lik bölümünü 2 günlük çalışmamızla ekiplerimizle birlikte açmaya çalışıyoruz ve buraya gelen vatandaşlar hiç bir sıkıntıyla karşılaşmadan mezraya gidecekler" dedi. - ERZİNCAN
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