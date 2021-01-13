Kışın köye gelemeyen köylülerin evlerinin bakımını komşuları yapıyor - Son Dakika

Kışın köye gelemeyen köylülerin evlerinin bakımını komşuları yapıyor

13.01.2021 10:58

- Kışın köye gelemeyen köylülerin evlerinin bakımını komşuları yapıyor Antalya'da imece usulü ev ve bahçe bakımı Kışın büyük kentlerde yaşayan ev sahiplerinin bahçe bakımları komşuları tarafından yapılıp yaza hazırlanıyor Antalya'da kışın büyükşehirlerde yaşayıp yazın köylerine gelen...

- Kışın köye gelemeyen köylülerin evlerinin bakımını komşuları yapıyor

Antalya'da imece usulü ev ve bahçe bakımı

Kışın büyük kentlerde yaşayan ev sahiplerinin bahçe bakımları komşuları tarafından yapılıp yaza hazırlanıyor

ANTALYA - Antalya'da kışın büyükşehirlerde yaşayıp yazın köylerine gelen vatandaşların bahçe ve bağlarının kışlık bakımları, köylü komşuları tarafından imece usulüyle yapılıyor. Akseki ilçesinde gelenek haline getirilen çalışmayla kışı köy dışında geçiren vatandaşların bahçelerinde bulunan meyve ağaçlarının budamasını ve temizliğini yapılıyor

Antalya'nın Akseki ilçesi Alaçeşme mahallesinde mahalle muhtarı Hasan Uluğkay, mahallede yaşayan komşuları ile birlikte Alaçeşme mahallesinde olup ta İzmir, İstanbul, Muğla, Aydın, Antalya ve başka şehirlerde yaşayan hemşerilerinin evlerinin bahçelerinde bulunan üzüm asması, meyve ağaçlarını buduyorlar. Bahçenin temizliğini yapıyorlar.

Alaçeşme mahallesi muhtarı Hasan Uluğkay, mahalle halkının çoğunluğunun mahalle dışında yaşadıklarını söyledi. Mahalle sakinlerinin kışın mahalleye gelmediklerini ve yaz aylarında gelip 3-4 ay kaldıklarını anlatan Uluğkay, "Mahalle halkımız özellikle İzmir, İstanbul, Aydın ve Milas gibi yerlerde yaşıyorlar. Yaz ayında ise 3-4 aylığına köyümüze geliyorlar. Kışın gelmedikleri için onların bahçelerinin bakımını imece usulü köylülerimiz ile birlikte yapıyoruz. Yaz ayında geldiklerinde ise meyvelerini yiyorlar. Onlarında gözleri arkada kalmıyor. Böylelikle dışarıda yaşayıp da yazın köyümüze gelen hemşerilerimize yardımcı oluyoruz. Bu geleneğimiz ise 3 yıldır devam ediyor" diye konuştu.

Alaçeşme mahallesi sakinlerinden Osman Yakabaşı, mahalle halkının nüfusunun çoğunluğunun büyük illerde yaşadıklarını söyledi. Alaçeşme mahallesi sakinleri olarak her yıl bu aylarda hemşerilerinin bahçelerinin bakımlarını imece usulü yaptıklarını anlatan Yakabaşı, "Mahalle muhtarı ile birlikte imece usulü dışarıda yaşayan hemşerilerimizin bağlarını bahçelerini, evlerinin bahçelerinde bulunan meyve ağaçlarını, asmalarını ve çiçeklerini budamalarını yapıyoruz. Bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Kendileri yazın köyümüze geliyorlar. Geldikleri zaman ise hazır bir şekilde buluyorlar. Bizler bu şekilde yardımcı oluyoruz. Onlarda çok mutlu oluyorlar. Tabi ki bizde yardımlaşmaktan dolayı da mutlu oluyoruz.

Kışın köye gelemeyen köylülerin evlerinin bakımını komşuları yapıyor
Kışın köye gelemeyen köylülerin evlerinin bakımını komşuları yapıyor
Kışın köye gelemeyen köylülerin evlerinin bakımını komşuları yapıyor
Kışın köye gelemeyen köylülerin evlerinin bakımını komşuları yapıyor

İstanbul, Antalya, İzmir, Bahçe, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kışın köye gelemeyen köylülerin evlerinin bakımını komşuları yapıyor - Son Dakika


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