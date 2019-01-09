Son Dakika Haberleri: Kışın Ortasında Adana'da Bahar Havası

Kışın Ortasında Adana'da Bahar Havası

1 saat önce

Yurt genelinde kış mevsimi zor şartlar altında yaşanırken termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği Adana'da vatandaşlar güneşli bahar havasının tadını çıkarıyor.

Kışın Ortasında Adana'da Bahar Havası, System.String[]
Yurt genelinde kış mevsimi zor şartlar altında yaşanırken termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği Adana'da vatandaşlar güneşli bahar havasının tadını çıkarıyor.

Birkaç haftalık sağanak yağışın ardından, 3 yıl aradan sonra gece saatlerinde kısa süreli kar yağışının meydana geldiği Adana'nın kent merkezinde sabah saatlerinden bu yana güneşli hava hakim oldu. Yurt genelinde kar ve sağanak yağış hakim olurken termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği Adana'da vatandaşlar güneşin tadını dinlenme parklarında çıkardı. Vatandaşlar ve sokak hayvanları banklarda ve çimlerde güneşlenirken, aileler çocuklarıyla doyasıya vakit geçirdi. Hava sıcaklığının haftasonuna kadar birkaç derece daha artacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:10 Kaynak: DHA

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