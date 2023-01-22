Kışın ortasında erik ağacı çiçek açtı, meyve verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kışın ortasında erik ağacı çiçek açtı, meyve verdi

22.01.2023 12:31

Kışın ortasında erik ağacı çiçek açtı, meyve verdi Komşusunun ağacını budamaya giden ziraat mühendisi şaşkına döndü Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde erik ağacı ocak ayının ortasında hem çiçek açtı hem meyve verdi.

Kışın ortasında erik ağacı çiçek açtı, meyve verdi

Komşusunun ağacını budamaya giden ziraat mühendisi şaşkına döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde erik ağacı ocak ayının ortasında hem çiçek açtı hem meyve verdi. Komşusunun ağacını budamak için bahçeye gelen ziraat mühendisi, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Aynı bahçede dut ağaçlarının da meyve vermeye başladığı görüldü.

Kocaeli'de son haftalarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ağaçların da dengesini bozdu. Başiskele'de ikamet eden ziraat mühendisi Sedat Acar, komşusunun ağaçlarını budamak ve bakım yapmak için geldiği bahçede şaşırtıcı bir olaya şahit oldu. Erik ağacının hem çiçek açıp hem de meyve verdiğini gören Acar, ağaçların 'mevsimsel aldanma' yaşadığını söyledi.

" Marmara Bölgesi'ndeki meyvecilik için çok büyük bir tehlike"

Ocak ayında ağaçların çiçek açıp meyve vermesinin şaşırtıcı olduğuna dikkat çeken ziraat mühendisi Sedat Acar, "Komşumun ricası üzerine meyve ağaçlarının hem bakımı hem budaması için geldim fakat çok şaşırtıcı bir olayla karşılaştım. Şuanda ocak ayının ortası olmasına rağmen havaların iyi gitmesi ile erik ağaçlarının, kiraz ağaçlarının hatta dut ağaçlarının hem çiçek açıp hem de meyve vermesi bana enteresan geldi. Son tahminlere göre, ocak ayının sonuna kadar sıcaklıkların 20 derecenin üzerinde olacağı söyleniyor. Bu da Marmara Bölgesi'ndeki meyvecilik için çok büyük bir tehlike. Eğer havalar böyle giderse özellikle kiraz ağaçları, kayısı ağaçları, armut ağaçları yakın bir zamanda çiçek açacak. Bu da tabi meyveciliği olumsuz yönde etkileyecek" dedi.

"Meyve verimini olumsuz etkileyecektir"

Sedat Acar, ağaçların 'aldanma' yaşadığına dikkat çekerek, "Bu durum meyve ağaçlarının aldanması olarak adlandırılıyor. Yaz gediğini sanıp, çiçek açıyor ve meyve veriyor. Bunun arkasından gelecek ani soğuklar, çiçeklerin ve meyvelerin dökümüne sebep olacak. Bu durum da ağaçların tekrar meyve verimini olumsuz etkileyecektir. Meyvecilik için için büyük bir sıkıntı" diye konuştu.

"Arılarda yanılmaya başlamış"

Erik ağaçlarının şubat ayında da yalancı bahara aldanabileceğini ifade eden Acar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şu an ocak ayının ortasındayız. Erik ağacı çiçek açmış, üstüne üstlük meyve vermiş. Bir ağaç yılda bir sefer meyve verir. Ani soğuklarda bu meyveler yanacaktır ve meyve verimini olumsuz yönde etkileyecektir. Hatta bugün meyve bahçesinde gördüğüm arılarda çalışmaya başlamış. Yani arılarda yanılmaya başlamış. Şu anda çiftçilerimiz üretim periyodunda tohum dikimini de yaptılar. Bunların çimlenmesi de erken olacaktır ve soğuklarda yanma durumu olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Bahçeye giren mühendisi şaşkına çeviren görüntü! Kışın ortasında erik ağacı çiçek açtı, meyve verdi Bahçeye giren mühendisi şaşkına çeviren görüntü! Kışın ortasında erik ağacı çiçek açtı, meyve verdi Başiskele'de çocuklar tatili eğlenerek geçirecek Başiskele'de çocuklar tatili eğlenerek geçirecek

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kışın ortasında erik ağacı çiçek açtı, meyve verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:42 Sokak ortasında vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürüp intihar etti
12:22 Bahçeye giren mühendisi şaşkına çeviren görüntü! Kışın ortasında erik ağacı çiçek açtı, meyve verdi
11:24 "Fiyatlar maliyetleri karşılamıyor" diyen Fırıncılar Odası Başkanı'ndan ekmekte zam sinyali
12:04 Demet Özdemir ve Engin Akyürek Suudi Arabistan'daki ödül törenine katıldı! Güzel oyuncunun göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurdu
12:01 İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardinli gençler kiliselerde gül dağıttı
10:06 Kemikleri arkeologlar bulmuştu! Kocasını ve kızını öldürmekle suçlanan kadından ilk savunma
10:37 Maaşını alamayan işçi, şantiyedeki silindiri çaldı! O anlar kamerada
23:17 Farah Zeynep Abdullah'tan Demet Özdemir ile Engin Akyürek dizisine olay gönderme
10:23 Skandala izin veren İsveç'ten geri adım! Başbakan tepkiler sonrası ilk kez konuştu
10:16 Serenay Sarıkaya'nın ayakları sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2023 13:19:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kışın ortasında erik ağacı çiçek açtı, meyve verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement