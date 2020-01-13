Kışın ortasında güneşin tadını çıkardılar - Son Dakika
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Kışın ortasında güneşin tadını çıkardılar

6 saat önce

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kırıkkale'de vatandaşlar yazdan kalma güneşli havanın tadını çıkardı.

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Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kırıkkale'de vatandaşlar yazdan kalma güneşli havanın tadını çıkardı.


Yurdun birçok kesiminde soğuk ve karlı havalar etkili olurken kış güneşi Kırıkkale'de sıcak yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının 8 derece nem oranının da yüzde 47 olarak ölçüldüğü kentte, yaz mevsimini aratmayan günler şehre canlılık getirdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden havada 7'den 70'e vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Güneşli ve açık havada vatandaşlar park ve bahçelerde zaman geçirirken baharı andıran havanın keyfini sürdü. Hava sıcaklığı, geçen senenin aynı dönemine göre 10 derece fazla olarak ölçüldü.


"Bizim için iyi dünya iyi düşündürücü bir durum"


Çocukları ile parkta vakit geçiren Tuğba Bıyıkoğlu, "Kızımı okuldan aldım. Parka geldik hava güzel olduğu için eğleniyoruz. Kendi açımızdan bakarsak gayet güzel. Çocuklarımızla dışarıda geziyoruz. Dünyanın açısından küresel açıdan üzücü bir durum. Şuanda yağmurun karın olması lazım. Ama bizim açımızdan güzel. En azından çocuklar evde kalmıyor kış günü. Güzel bir şekil de geziyoruz" dedi.


Kuraklıkların başladığını iade eden Ahmet Duman (62) ise "Şimdi iklim değişti. Havalar iyice ısındı kar da yağmıyor. Yağmur da yağmıyor. Bilmiyorum ne yapacağız. Türkiye'de kuraklık oluyor" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güneşli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:05 Kaynak: İHA
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