Kışın piknik alanına inen domuz sürüsüne yavrular eklendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kışın piknik alanına inen domuz sürüsüne yavrular eklendi

16.06.2022 10:24

Kışın piknik alanına inen domuz sürüsüne yavrular eklendi Aç kalan aile tabiat parkına indi Balıkesir'de kış aylarında aç kaldıkları için Değirmenboğazı Piknik Alanına inen ve çöplerden beslenen domuzlar yine kameralara takıldı.

Kışın piknik alanına inen domuz sürüsüne yavrular eklendi

Aç kalan aile tabiat parkına indi

BALIKESİR - Balıkesir'de kış aylarında aç kaldıkları için Değirmenboğazı Piknik Alanına inen ve çöplerden beslenen domuzlar yine kameralara takıldı. Aradan geçen ayların sonunda domuzların orman içinde ürediği görülürken, sürüdeki yavrular dikkat çekti.

Balıkesirlilerin hafta sonu piknik yapmak için doldurduğu Değirmen Boğazı piknik alanında domuzlar yine kendini gösterdi. Kış mevsiminde ve en son Mayıs ayı içinde insanların piknik yaptığı alana inen ve çöplerden yiyecek arayan domuz sürüsü genişledi. Daha önce 7-8 civarında domuz kameralara takılıp vatandaşın ilgisini çekerken, önceki gece piknik alanına yeniden inen domuz sürüsündeki yavrular dikkat çekti. 15 yavru ile 10'a yakın yetişkin domuz görüldü. Domuzlar karınlarını doyurmaya insanların mangal yaptıkları yere kadar inerken, çöpte bırakılan artıklar ile karınlarını doyurduğu kameralara takıldı. Sürü çöpleri karıştırdıktan sonra ormanlık alanda kayboldu. Sürüde bulunan domuz yavrularının çokluğu ise dikkat çekti.

Kışın piknik alanına inen domuz sürüsüne yavrular eklendi
Kışın piknik alanına inen domuz sürüsüne yavrular eklendi
Kışın piknik alanına inen domuz sürüsüne yavrular eklendi
Kışın piknik alanına inen domuz sürüsüne yavrular eklendi

YORUMLAR
500
Karesi'de atıklar ekonomiye kazandırılacak Karesi'de atıklar ekonomiye kazandırılacak 2022 Voleybol Dünyası Plaj Voleybolu şampiyonası başlıyor 2022 Voleybol Dünyası Plaj Voleybolu şampiyonası başlıyor
Kaynak: İHA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kışın piknik alanına inen domuz sürüsüne yavrular eklendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:16 Trabzonspor'dan transfer hamlesi! 4 KAP bildirimi yapıldı
10:09 Öfke nöbeti geçiren kel kartalın fotoğrafı binlerce kez görüntülendi
10:03 Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Bruno Henrique sakatlandı! Sedyeyle sahadan çıkarılan oyuncunun durumu transferi etkileyecek
10:01 Nisan ayında doğum yapan Seray Sever, ikiz bebeklerini ilk kez paylaştı!
10:01 Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Polise saldırıyı doğru bulmamış! Samimiyetsizsiniz, HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor
09:37 Güzel oyuncu Melisa Döngel'den bikinili kalça dansı! O anlar büyük beğeni topladı
09:35 Tanju Özcan'dan ihraç açıklaması: CHP'den ihracımın istenmesinin asıl sebebi "Siyaset iddia işidir genel başkanım, yol verin" diye attığım tweettir
09:31 EGM KOM Daire Başkanlığı "Dümen Operasyonu" için düğmeye bastı! 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 226 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı
09:20 Kocası ölmüş kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor! Ona 'sırtlan' diyorlar, böyle meslek ne görüldü ne duyuldu
08:53 "Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 10:42:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kışın piknik alanına inen domuz sürüsüne yavrular eklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement