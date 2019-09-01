Kışın toplayıp sakladıkları karları Ağustos ayında satıyorlar

Yüksek kesimlerde saklanan karlar pazar esnafının geçim kaynağı oluyor

Antalyalı vatandaşlar Eylül ayı başında dağlarda kar tüketti

ANTALYA - Antalya'da yaz aylarında pazarlarda serinlemek için satılan kar şerbetlerinde kullanılan kar, yüksek kesimlerinde vatandaşlar tarafından örtülerin altında saklanarak güneşten korunuyor. Karlar bu sayede 3 ay erimeden bekliyor.

Antalya'da sıcaklık değerlerinin yüksek olduğu yaz aylarında pazarlarda satılan kar şerbetlerinde kullanılan kar, Antalya'danın 2 bin 800 rakımlı yaylalarında üzerlerinde örtülen örtüler sayesinde sıcaktan korunuyor. Yüksek kesimlerde ortalama 21 dereceyi bulan hava sıcaklığında örtüler ile açık alanda 3 ay erimeden duran karlar, pazar esnafının ekmek kapısı oluyor. Antalya'danın Kumluca İlçesi'nde yaşayan çiftçi ve aynı zamanda dağ motosikleti tutkunu olan Şaban Dede, Kumluca İlçesi'ne bağlı Kırkmuar Yaylasına çıkarak erimeden bekleyen karları görüntüledi. Örtülerin altındaki karlardan Pazar esnafının yanı sıra vatandaşlar da tüketebiliyor. Öte yandan grupta bulunanlar Eylül ayı başında kar tüketmenin mutluluğunu yaşadıkları görüldü.